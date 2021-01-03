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البتكوين تتخطى حاجز 34 ألف دولار للمرة الأولى

البتكوين تخطت حاجز 34 ألف دولار للمرة الأولى بعد ارتفاعها 300% خلال العام الماضي (الأناضول)
البتكوين تخطت حاجز 34 ألف دولار للمرة الأولى بعد ارتفاعها 300% خلال العام الماضي (الأناضول)
3/1/2021-|آخر تحديث: 3/1/202109:59 AM (مكة المكرمة)

تخطى سعر العملة الرقمية البتكوين مستوى الـ34 ألف دولار للمرة الأولى، في ظل تزايد الاهتمام من المتعاملين والمستثمرين الذين يعتقدون أنها ستكون الطريقة السائدة للمدفوعات.

وجرى تداول سعر العملة المشفرة الأكثر رواجا في العالم عند 34 ألفا و180 دولارا، خلال تعاملات اليوم الأحد، في ظل إغلاق أغلب الأسواق الأخرى خلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى من العام الجديد.

وارتفعت البتكوين بما يزيد على 300% خلال العام الماضي، و50% منذ تخطت حاجز الـ20 ألف دولار، للمرة الأولى قبل أسبوعين فقط.

وقبل أسابيع كسرت بتكوين حاجز 20 ألف دولار للمرة الأولى في تاريخ هذه العملة الرقمية. وعلى مدار العام الماضي، حققت عملة بتكوين ارتفاعا في قيمتها بمقدار 4 أضعاف ما كانت عليه، مدعومة في ذلك بإقبال كبير من المستثمرين المتطلعين إلى جَني أرباح سريعة.

وتُتداول عملة بتكوين بالطريقة نفسها التي تُتداول بها عملات حقيقية كالدولار الأميركي والجنيه الإسترليني. وتحظى هذه العملة الرقمية بدعم متزايد كوسيلة للدفع عبر الإنترنت.

ويعدّ "باي بال" (PayPal) أحد أهم المواقع التجارية عبر الإنترنت التي تعتمد استخدام العملات الرقمية كوسيلة للدفع.

لكن العملة المشفرة أثبتت مع ذلك عدم استقرار في مضمار التداول. وكانت بتكوين سجلت عام 2017 ارتفاعا مشهودا شارفت به على اختراق حاجز الـ 20 ألف دولار. لكنها تردّت أيضا إلى أدنى مستوياتها تحت 3300 دولار قبل ذلك. كما تجاوزت بتكوين في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قيمة 19 ألف دولار.

وكان غموض سوق العملات المشفرة يثني بعض المستثمرين مثل صناديق التحوط والحسابات العائلية، لكن تشديد الرقابة ساعد في تهدئة تلك المخاوف.

ولا تملك العملات الافتراضية، رقما متسلسلا ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية كالعملات التقليدية، بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت دون وجود فيزيائي لها في الواقع.

المصدر : الجزيرة + رويترز

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