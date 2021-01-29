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اقتصاد|السعودية

السعودية.. استثمار 220 مليار دولار لتطوير الرياض خلال 10 سنوات

من المقرر الإعلان عن أكثر من 100 مشروع استثماري بالرياض في غضون الشهرين المقبلين (رويترز)
من المقرر الإعلان عن أكثر من 100 مشروع استثماري بالرياض في غضون الشهرين المقبلين (رويترز)
29/1/2021

قال الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض فهد الرشيد إن الحكومة تخطط لاستثمار 220 مليار دولار لتحويل العاصمة إلى مدينة عالمية بحلول عام 2030.

يأتي هذا ضمن خطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بأن تصبح الرياض من أكبر 10 مدن في العالم مقارنة بوضعها الحالي في المركز الأربعين.

وقال الرشيد إن من المقرر الإعلان عن أكثر من 100 مشروع استثماري بالرياض في غضون الشهرين المقبلين، مع التركيز على القطاعات المالية والمصرفية والصناعية والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا الحيوية والاقتصاد الرقمي، وقطاعات أخرى.

وتستثمر الهيئة الملكية أيضا في مشاريع ترمي إلى تحسين جودة الحياة بالعاصمة عن طريق زيادة المساحات الخضراء والمناطق الترفيهية، ونشر ألف قطعة فنية في أرجاء المدينة.

ويعتزم صندوق الاستثمارات العامة استثمار 3 تريليونات ريال (800 مليار دولار) في قطاعات جديدة على مدار السنوات العشر المقبلة.

المصدر : الجزيرة + رويترز

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