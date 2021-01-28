محافظ المركزي التركي: مكاسب الليرة ستقلص التضخم لكن الضغوط مستمرة

قال محافظ البنك المركزي التركي، ناجي أغبال، اليوم الخميس، إن مكاسب الليرة التركية مقابل الدولار ستقلص الضغوط التضخمية؛ لكن تضخم أسعار المنتجين سيواصل اتجاهه الصعودي، لتبقى أسعار المستهلكين تتعرض لضغوط.

وفي عرض تقديمي عبر الإنترنت لتحديثات التضخم الفصلية للبنك، قال أغبال إن أوضاع الطلب في الربع الأخير من العام الماضي أبقت أيضا ضغطا صعوديا على التضخم؛ لينتهي عام 2020 عند مستوى أعلى من المتوقع.

وأضاف أغبال أن النمو الاقتصادي لتركيا سجل اتجاها قويا في نهاية 2020؛ لكنه تباطأ، وفقا لمؤشرات حديثة، لأسباب منها تشديد السياسة النقدية، الذي بدأ في أغسطس/آب، وتباطؤ نمو الائتمان.

وفي تحديث البنك الفصلي للتضخم، الذي تم بثه على الإنترنت، قال أغبال إن التعافي الكلي في النصف الثاني من العام الماضي أدى إلى تحسن التوظيف في أعقاب الموجة الأولى من جائحة كورونا، التي شهدها العالم في 2020.

ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني، رفع البنك المركزي سعر الفائدة الأساسي إلى 17% من 10.25%.

وأشار أغبال في التحديث إلى أن القيود المرتبطة بمكافحة الفيروس في الآونة الأخيرة تسببت في تباطؤ بعض قطاعات الاقتصاد.