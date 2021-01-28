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اقتصاد

تويوتا تتفوق على فولكسفاغن وتصبح أكبر بائع سيارات في العالم

تويوتا نجحت في اجتياز جائحة كورونا على نحو أفضل لأسباب منها السوق المحلية والآسيوية بشكل عام (الأوروبية)
تويوتا نجحت في اجتياز جائحة كورونا على نحو أفضل لأسباب منها السوق المحلية والآسيوية بشكل عام (الأوروبية)
28/1/2021

تفوقت شركة تويوتا موتور اليابانية لصناعة السيارات على نظيرتها الألمانية فولكسفاغن في مبيعات السيارات العام الماضي، واستعادت مكانتها المحورية باعتبارها أكبر بائع سيارات في العالم لأول مرة منذ 5 أعوام، إذ عصف تراجع الطلب بسبب جائحة فيروس كورونا بمنافستها الألمانية بشدة.

وقالت تويوتا -اليوم الخميس- إن مبيعات المجموعة على مستوى العالم تراجعت 11.3% إلى 9.528 ملايين سيارة في 2020، مقارنة مع انخفاض 15.2% في مبيعات فولكسفاغن إلى 9.305 ملايين سيارة.

وعانت شركات صناعة السيارات بفعل إجراءات الإغلاق والعزل العام لمكافحة فيروس كورونا التي منعت الناس من زيارة معارض السيارات، واضطرت مصانع الصناعات التحويلية إلى خفض الإنتاج أو وقفه.

لكن تويوتا نجحت في اجتياز الجائحة على نحو أفضل لأسباب، منها السوق المحلية في اليابان والسوق الآسيوية بوجه عام التي كانت أقل تضررا من تفشي الفيروس من أوروبا والولايات المتحدة.

وقالت متحدثة باسم الشركة "لا ينصب تركيزنا على ترتيبنا، وإنما على خدمة عملائنا".

المصدر : رويترز

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