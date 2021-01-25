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اقتصاد|السعودية

ولي العهد السعودي: صندوق الاستثمارات العامة يضخ تريليون ريال بالاقتصاد المحلي

الأمير محمد بن سلمان أكد أن صندوق الاستثمارات العامة سيرفع أصوله إلى 4 تريليونات ريال خلال 5 سنوات (رويترز)
الأمير محمد بن سلمان أكد أن صندوق الاستثمارات العامة سيرفع أصوله إلى 4 تريليونات ريال خلال 5 سنوات (رويترز)
25/1/2021

أعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أن صندوق الاستثمارات العامة سيضخ تريليون ريال سعودي (267 مليار دولار) في الاقتصاد المحلي خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأوضح ولي العهد السعودي، خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق الاستثمارات لاعتماد إستراتيجيته، أمس الأحد، أنه يستهدف استحداث 1.8 مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة حتى عام 2025، وأن يتجاوز حجم أصول الصندوق 4 تريليونات ريال (1.07 تريليون دولار) خلال 5 سنوات.

وكان الصندوق قد أعلن في وقت سابق أنه يتوقع أن تبلغ أصوله تريليوني دولار بحلول عام 2030.

والصندوق هو الأداة المالية الرئيسة لخطة ولي العهد لتنويع موارد الاقتصاد؛ بدلا من الاعتماد على النفط.

ويستهدف الصندوق ضخ استثمارات محلية في مشاريع جديدة في 13 قطاعا خلال السنوات الخمس المقبلة، بمعدل 150 مليار ريال (40 مليار دولار) سنويا على الأقل.

كما يستهدف ضخ تريليوني ريال (533 مليار دولار) من 2026 حتى 2030، ليصبح مجموع الاستثمارات 3 تريليونات ريال (800 مليار دولار) في 10 سنوات.

وذكر ولي العهد السعودي أن الصندوق تمكن عبر إستراتيجيته (2018-2020) من رفع أصوله المدارة إلى 1.5 تريليون ريال (400 مليار دولار)، مقارنة بـ570 مليار ريال (152 مليار دولار) في 2015.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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