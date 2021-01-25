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اقتصاد|عراق

لمواجهة أزمته المالية.. العراق يطلب مساعدة طارئة من صندوق النقد الدولي

المركزي العراقي خفض قيمة العملة المحلية في إطار مواجهة الأزمة المالية (الجزيرة)
المركزي العراقي خفض قيمة العملة المحلية في إطار مواجهة الأزمة المالية (الجزيرة)
25/1/2021

قال صندوق النقد الدولي إن العراق طلب مساعدة طارئة من الصندوق وإن المحادثات مازالت جارية بين الطرفين. وكان وزير المالية العراقي علي علاوي قد ذكر في وقت سابق أن بلاده تجري محادثات مع الصندوق للحصول على حزمة قروض بقيمة 6 مليارات دولار.

وأوضح ممثل للصندوق الدولي في بيان أن السلطات العراقية طلبت مساعدة طارئة بموجب أداة التمويل السريع مشيرة إلى اعتزامها طلب ترتيب طويل الأمد مع الصندوق لدعم الإصلاحات الاقتصادية المخطط لها، موضحا أن المناقشات مازالت جارية.

وتوفر أداة التمويل السريع التابعة لصندوق النقد مساعدة مالية سريعة، وهي متاحة لجميع البلدان الأعضاء التي تواجه حاجة ملحة في ميزان المدفوعات.

ويشير الصندوق الدولي إلى أنه بموجب أداة التمويل السريعة يتم تقديم المساعدة المالية، دون الحاجة إلى برنامج كامل أو مراجعة.

علاوي قال إن بلاده تتجه لإصدار سندات محلية بقيمة 5 مليارات دولار لتوسيع قاعدتها المالية (الفرنسية)

وقال علاوي أمس الأحد إن العراق قد يطلب 4 مليارات دولار إضافية في شكل قروض منخفضة التكلفة، من خلال برنامج آخر مرتبط بالإصلاحات الحكومية.

وفي إطار مواجهته لأزمته المالية، خفض العراق قيمة الدينار الشهر الماضي بعد انهيار أسعار النفط العالمية التي تمثل مصدرا رئيسيا للموارد المالية العراقية، إلى جانب الأضرار الاقتصادية التي وقعت جراء تفشي فيروس كورونا.

وتحدث وزير المالية -لوكالة بلومبيرغ الإخبارية المتخصصة بالاقتصاد- عن أن العراق خطط أيضا لأنواع أخرى من التمويل، للمساعدة في سد فجوة الميزانية.

وأضاف أنه بمجرد الموافقة على خطة الإنفاق، ستتحرك الحكومة لإصدار سندات محلية بقيمة 5 مليارات دولار لتوسيع قاعدتها المالية.

ولا يملك اقتصاد العراق العضو في أوبك سوى قاعدة تصنيع صغيرة، وجميع السلع تقريبا واردات مسعرة بالعملة الأميركية.

المصدر : وكالات

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