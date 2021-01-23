هل أنت عاطل عن العمل؟.. إليك أهم النصائح لإدارة أموالك

إن فقدان الوظيفة من أصعب المواقف التي يمكن أن يتعرض لها أي شخص، ويمكن لهذا التغيير أن يولد شعورا بالقلق وعدم اليقين بشأن المستقبل وكيفية إعالة نفسك أو أسرتك، مع خسارة الدخل الشهري مقابل تواصل المصاريف، وقد يزداد الوضع المالي سوءا إذا بقي الشخص دون عمل لأشهر ولم يجد وظيفة جديدة وبدأت المدخرات تنفد.

في هذا التقرير، يقدم موقع "سبير ماس سير ماس" (saber mas ser mas) الإسباني بعض التوصيات لتعلم كيفية الحد من النفقات والحصول على دخل وحسن إدارة أموالك.

ميزانية البقاء

من الضروري أن تعد قائمة بجميع نفقاتك دائما لتحافظ على ميزانيتك، وتتعرف على الأشياء التي تنفق عليها أموالك، وخاصة الأمور التي تنفق عليها أكثر مما ينبغي.

وفي هذه الحالة، تعتبر مسألة تحديد النفقات أمرا ضروريا لأنك تحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى إيجاد بدائل فعالة وبتكلفة منخفضة، وكلما أسرعت في اتخاذ هذه الخطوة، كان ذلك أفضل لوضعك المالي.

عندما يتعلق الأمر بوضع ميزانية وأنت عاطل عن العمل، فإنه يجب أن تفكر فقط في توفير الضروريات مثل الطعام أو الإيجار، مقابل التخلي عن الكماليات مثل اشتراك الصالة الرياضية والبحث عن بدائل بتكلفة منخفضة، وعدم استخدام السيارة أو وسائل النقل العام كثيرا، والتنقل بدلا من ذلك بالدراجة، وإذا كنت تستأجر بيتا، ففكّر في خيارات أقل تكلفة مثل مشاركة الشقة مع شخص آخر.

تجنب الديون

عليك بتجنب زيادة التزاماتك لأن العيش على القروض وأنت عاطل عن العمل ولا تعرف متى ستجد وظيفة جديدة ليس فكرة سديدة، ويمكن أن تتراكم الديون ويصبح من الصعب عليك سدادها فيما بعد، لتجد نفسك في مأزق. وإذا كنت مديونا بالفعل، فمن الممكن أن تطلب تمديد مدة الدفع، لكنْ تذكر أنه عليك استخدام الأموال التي بحوزتك فقط لتلبية احتياجاتك الضرورية.

تحديد النفقات أمر ضروري لأنك تحتاج أكثر من أي وقت مضى لإيجاد بدائل فعالة وبتكلفة منخفضة (شترستوك)

البحث عن وظيفة أفضل

عليك البحث عن وظيفة أفضل من السابقة وعدم تأجيل هذا الأمر، لأن البحث عن وظيفة يحتاج الكثير من الوقت والانضباط، ولا تنسى أن البحث عن وظيفة لا يقتصر على إرسال سيرتك الذاتية إلى الشركات فقط، بل يمكنك أيضا أن تمارس بعض الأنشطة التجارية التقليدية إلى أن تجد الفرصة التي تبحث عنها، مثل شراء وبيع السلع أو أغراضك التي لم تعد في حاجة لها، أو تجربة العمل المستقل، أو تقديم الاستشارات أو حتى بعث مشروعك الخاص إذا كان لديك المال الكافي لذلك.

يمكنك أيضا الاستفادة من وقت الفراغ الذي لديك في الدراسة أو ممارسة الأنشطة التي من شأنها أن تساعدك على تنمية مهاراتك، وهذا الأمر سيكون بمثابة استكمال لسيرتك الذاتية.

التأمين ضد البطالة

إلى حين الحصول على وظيفة جديدة وتخطي هذه المرحلة، يمكن أن يكون التأمين ضد البطالة مفيدا، وتضمن هذه الآلية للشخص الذي فقد وظيفته إمكانية الحصول على الرعاية الصحية واستمرار مدفوعات خطة التقاعد لفترة، من بين مزايا أخرى، ولكن هذه المساعدة لن تستمر إلا لمدة قصيرة، قد تكون أقل من الوقت الذي يستغرقه العثور على وظيفة جديدة.

بيع الأصول

إذا أصبح الوضع معقدا ومر الوقت وتزايدت الاحتياجات وتراكمت الديون والمشاكل، فقد تكون تصفية بعض أصولك من بين الخيارات المطروحة لتجاوز الأزمة لأنك بحاجة إلى السيولة، وإذا قررت اللجوء إلى هذا الخيار، فحاول الإنفاق باعتدال.