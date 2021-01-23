أول امرأة تتولى المنصب.. لجنة المالية بمجلس الشيوخ الأميركي تقر تعيين يلين وزيرة للخزانة

وافقت لجنة المالية بمجلس الشيوخ الأميركي بالإجماع على تعيين جانيت يلين وزيرة للخزانة، لتصبح أول امرأة تتولى هذه الحقيبة. وتشير موافقة لجنة المالية إلى أن يلين ستفوز بسهولة بموافقة مجلس الشيوخ بكامل أعضائه.

وقال السيناتور تشاك شومر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ في وقت متأخر أمس الجمعة، إن المجلس الموسع سيجري تصويتا يوم الاثنين بشأن تعيين يلين، مما يتيح لها الشروع فورا في العمل على أجندة الرئيس جو بايدن الاقتصادية.

وأقر أعضاء لجنة المالية المنقسمة بالتساوي بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي ترشيح يلين بموافقة 26 صوتا دون اعتراض واحد، إذ لم يثنِهم قلق الجمهوريين من خطط بايدن لتخصيص مبالغ ضخمة للتخفيف من أثر جائحة كورونا على المواطن وأهدافه المتعلقة باستثمارات البنية التحتية وزيادة الضرائب، عن الموافقة على ترشيح يلين، رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي السابقة، لتولي وزارة الخزانة.

وقال السيناتور الجمهوري مايك كرابو بعد التصويت "لدي نقاط اختلاف قوية جدا مع الدكتورة يلين في ما يخص عددا من المواقف خاصة تلك المتعلقة بالسياسة الضريبية، لكنها تعهدت لنا بأنها ستعمل معنا".

وتابع "أظن أن التصويت القوي من جانبنا لدعمها دلالة على أننا نريد المشاركة"، بحسب تقرير رويترز.

وكان بايدن وافق على خطة بقيمة تريليون و900 مليار دولار لمواجهة جائحة كورونا، واستثمار تريليوني دولار في البنية التحتية ومشاريع الطاقة النظيفة والتعليم والبحث، لتعزيز قدرة الولايات المتحدة التنافسية.