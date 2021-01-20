هل تفكر بأخذ قرض؟.. إليك هذه النصائح

إن عروض الاقتراض، التي توفرها البنوك، يمكن أن يكون لها العديد من المزايا طالما أنك قادر على دفع الأقساط في وقتها، ولا تتخذ قرارات يمكن أن توقعك في مأزق مالي، وفي حال كان تقييمك الائتماني جيدا فمن الممكن أن تضمن حصولك على بعض المزايا.

وفي تقرير نشره موقع "مي بولسيلو" (mi bolsillo) الإسباني، قال الكاتب خوان لويس إن المؤسسات المصرفية والهيئات الحكومية توفر العديد من أنواع القروض مثل الرهن العقاري، وقرض السيارة، وبطاقات الائتمان، والقروض الشخصية.

الرهن العقاري

يعد قرض الرهن العقاري من أهم أنواع القروض والهدف منه شراء منزل، وعادة ما تكون قيمة القرض كبيرة، ويسدد على امتداد فترة طويلة؛ ولكن هذا الأمر يختلف وفق المفاوضات التي يجريها الشخص قبل توقيع العقد. ويمكنك اختيار المدفوعات الشهرية الثابتة.

بناء على سياسة الائتمان التي تتبعها المؤسسة المقرضة، يمكن أن يتضمن القرض التأمين على الحياة والبطالة والضرر؛ لذلك، من المهم مراجعة العقد بعناية قبل اتخاذ هذا القرار مع أخذ نسبة الفائدة بعين الاعتبار.

قرض السيارة

في حال كنت ترغب في شراء سيارة -سواء كانت جديدة أو مستعملة- من خلال قرض، فمن المهم أن تتحقق أولا من الوكالة التي تقدم أقل نسبة فائدة، حيث إن بعض الوكالات يمكن أن تقدم عروض بيع عبر البنوك، في حين أن بعضها الآخر قد يكون لهم وكالة ائتمان خاصة بهم، في كلتا الحالتين، عليك مقارنة الأسعار والضمانات والجودة ونوع السيارة والحجم والأداء، والتحقق من البدائل التي تمكنك من دفع الأقساط بشكل منتظم، عليك اتخاذ القرار الأنسب لك، لأن بعض البائعين قد لا يقدمون لك الخيارات الأفضل، لأنهم لا يفكرون سوى بكسب عمولتهم.

من المهم قبل اللجوء إلى القروض الشخصية تقييم ميزانيتك حتى تحدد قيمة دخلك ونفقاتك ومدى حاجتك لهذا النوع من القروض (شترستوك)

بطاقة ائتمان

هذا النوع من القروض هو الأكثر شيوعا، نظرا لأن بعض المؤسسات المصرفية تقدم تسهيلات تشمل نسبة فائدة صفرية طالما أن الشخص يسدد مدفوعاته في الوقت المناسب، ويستخدم بطاقته حصريا في جميع المعاملات بدلا من النقدي، ومن بين الفوائد الأخرى التي قد توفرها لك بطاقة الائتمان، المدفوعات الشهرية بدون فوائد في المتاجر الكبرى، والنقاط التراكمية.

في المقابل، قد تساهم بطاقة الائتمان في تراكم ديونك في حال كانت مدفوعاتك الشهرية ضئيلة، كما لا ينصح بالحصول على نقود من الصراف الآلي؛ لأن ذلك قد يعني عمولة إضافية على مدفوعاتك الشهرية.

القروض الشخصية

قد تبدو القروض الشخصية وقروض الراتب التي توفرها المؤسسات البنكية جذابة؛ لكن من المهم قبل اللجوء إليها تقييم ميزانيتك الشخصية حتى تحدد قيمة دخلك ونفقاتك ومدى حاجتك لهذا النوع من القروض، فالحصول على هذا القرض يمكن أن يوقعك في مأزق مالي بدلا من أن يساعدك. وفي حال حصلت على قرض الراتب، فإن قيمة القرض ستُقتطع مباشرة من راتبك.