بقيمة فاقت 418 مليار دولار.. تعرف على مشاريع المقاولات التركية بالخارج

أكدت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان أن شركات المقاولات التركية نفذت حتى الآن 10 آلاف و525 مشروعا بقيمة 418.7 مليار دولار في 128 دولة حول العالم منذ عام 1972.

وأشارت الوزيرة في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء بالعاصمة أنقرة إلى أن قيمة المشاريع التي نفذتها شركات المقاولات التركية في عام 2020 وحده بلغت 14.4 مليار دولار.

وأعربت بكجان عن توقعاتها بأن يتجاوز الحجم الإجمالي لمشاريع قطاع المقاولات التركي 15 مليار دولار في 2021.

وفي تقرير سابق أفادت وكالة الأناضول بأن المشاريع التي يقودها المقاولون الأتراك تتوزع بين مختلف القارات، أبرزها القارتان الآسيوية والأوروبية، منها مشاريع عمرانية وأخرى تجارية، إضافة إلى مطارات.

وخلال العام 2019 تبنى المقاولون الأتراك 438 مشروعا بقيمة 18 مليار دولار، في مقدمتها مشاريع الطرق البرية والأنفاق والجسور.

وقبل أيام، نقلت وكالة الأناضول عن رئيس اتحاد المقاولين في تركيا مدحت ينيكون قوله "نحاول التغلب على آثار أزمة كورونا والغموض الذي يسيطر على الأسواق العالمية، كما نواصل العمل خارج البلاد من أجل الوصول إلى مستوى 20 مليار دولار كحجم سنوي للمشاريع الخارجية وحماية مكانة قطاع المقاولات التركي".

وكانت مجلة "إي إن آر" (ENR) المتخصصة في قطاع الإنشاءات الدولي صنفت تركيا في المرتبة الثانية بعد الصين ضمن قائمة "أكبر 250 مقاولا دوليا حول العالم، من حيث عدد شركات المقاولات المنتشرة في بلدان العالم.