هل لديك ديون متراكمة؟.. 5 طرق فريدة لتخفيضها

إن الشخص الذي عليه دين، خاصة ديون بطاقة الائتمان، قد يصب كل تركيزه على سدادها بدون أن يعير اهتماما لإحدى أهم الخطوات المالية التي تتمثل في خفض قيمة الدين في المرحلة الأولى، فإذا خفضت نسبة الديون ستتمكن من الخروج من هذا المأزق المالي بسرعة.

في هذا التقرير، أوضح موقع "إسكويلا دي ريكيثا" (Escuela de riqueza) الإسباني أنه إذا دفعت القسط نفسه لسداد دين أقل، فمن المنطقي أن تساهم مدفوعاتك في زيادة رصيدك الائتماني، وإذا دفعت المزيد من الدولارات، فسوف تسدد بذلك دينك بشكل أسرع. أما السؤال المطروح في هذه الحالة، فهو كيف يمكن تخفيض قيمة الدين؟ فيما يلي 5 طرق للقيام بذلك.

المقارنة بين عروض شركات بطاقات الائتمان

كن على يقين من أن شركات بطاقات الائتمان سترغب في التعامل معك، خاصة إذا كان تقييمك الائتماني جيدا، أو كان سجلك في دفع الأقساط منتظما، في الماضي، كان من الصعب الحصول على عروض تنافسية، حيث يتعين على الشخص التقدم للحصول على بطاقات ائتمان من شركات مختلفة لاختيار أفضل عرض؛ لكن هذه الطريقة تنطوي على مشكلة انخفاض الرصيد الائتماني في كل مرة تحصل فيها على بطاقة، ناهيك عن استغراق هذا الإجراء الكثير من الوقت أيضا.

إعادة تمويل خط الائتمان بضمان الرهن العقاري

هذه الطريقة ليست فريدة من نوعها؛ لكنها قليلة الاعتماد، وربما يعزى ذلك إلى أن قيمة العقارات كانت متدنية مقارنة بالوقت الحالي، لهذا السبب، عليك التفكير في اعتماد خط ائتمان ملكية المنزل، وبما أن عددا قليلا من الأشخاص يلجؤون إلى هذا الحل، فإن البنوك ستكون حريصة على التعامل معك.

المقارنة بين عروض شركات بطاقات الائتمان واختيار الأفضل إحدى الطرق لخفض الديون (شترستوك)

بدائل بطاقة الائتمان

إذا كانت فوائد بطاقات الائتمان 8% أو أكثر، فمن المؤكد أنك ستلجأ إلى خدمة إقراض نظير لنظير، وتساهم هذه الخدمة في الوصل بين المقرضين والمقترضين، وإذا كنت تتمتع بدرجة ائتمان جيدة وسجل دفع منتظم، سيكون من السهل عليك الانتفاع بهذه الخدمة، ويفيد العديد من الأشخاص بأنهم خفضوا 40% أو أكثر من قيمة ديونهم بفضل خدمات إقراض نظير لنظير.

الأصدقاء

إذا كنت تريد اقتراض المال من أحد الأصدقاء، فيجب عليك أن تحدد كيفية وموعد سداده، سيزيد ذلك من فرص العثور على صديق يوافق على إقراضك الأموال التي تحتاجها.

العمل

يقدم بعض أصحاب العمل قروضا صغيرة للموظفين لفترة قصيرة من الزمن، وحتى إذا لم يكن لدى صاحب العمل خطة إقراض، فقد يكون على استعداد لإقراضك المبلغ الذي تحتاجه إذا كنت عضوا مهما في فريق العمل، وينبغي أن تظهر له مدى احترافيتك من خلال تقديم خطة لكيفية دفع الأقساط. وينصح بتقديمها قبل أن تُطلب منك.