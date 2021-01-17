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اقتصاد

قطر والسعودية تستأنفان حركة التجارة رسميا

ميناء حمد في قطر (الجزيرة)
ميناء حمد في قطر (الجزيرة)
17/1/2021

ذكر ميناء الملك عبد العزيز بالمملكة العربية السعودية -اليوم الأحد، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر- أن الحركة التجارية بين المملكة ودولة قطر قد استؤنفت، بوصول 27 حاوية من ميناء حمد إلى ميناء الملك عبد العزيز بالدمام.

ويأتي هذا بعد فتح الحدود بين البلدين، بينما أعادت الخطوط السعودية والخطوط القطرية تشغيل رحلاتهما بين البلدين يوم الاثنين الماضي.

وكانت مخرجات القمة الخليجية التي عقدت في مدينة العلا السعودية في الخامس من الشهر الجاري، قد أكدت على إنهاء الأزمة التي بدأت في يونيو/حزيران 2017، وأدت إلى قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها السياسية والدبلوماسية وإغلاق الحدود والأجواء مع قطر.

وأمس السبت، أعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أن بلاده ستفتح سفارتها لدى العاصمة القطرية خلال أيام.

وقال في مؤتمر صحفي بالعاصمة السعودية الرياض إنه سيتم "فتح سفارتنا لدى الدوحة بعد استكمال الإجراءات اللازمة خلال أيام"، وأضاف "السعودية ستستعيد كامل العلاقات الدبلوماسية مع قطر".

وأكد أن بيان قمة العلا -التي عقدت في 5 يناير/كانون الثاني الجاري بالسعودية، وتم خلالها الاتفاق على المصالحة الخليجية- سينعكس إيجابيا على دور مجلس التعاون.

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي

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