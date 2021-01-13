عدن.. محال الصرافة تغلق أبوابها مع هبوط الريال اليمني

أعلنت جمعية الصرافين بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن إغلاق جميع محال الصرافة في المحافظة، بدءا من الخميس، إثر تدهور جديد للريال.

وسجل الريال اليمني، اليوم الأربعاء، انهيارا جديدا أمام الدولار إذ بلغ 788 ريالا لكل دولار واحد، بعد تعاف نسبي بواقع 690ـ665 أواخر الشهر الماضي، متأثرا بإعلان تشكيل الحكومة الجديدة.

ودعت جمعية الصرافين في عدن -عبر بلاغ- شركات ومؤسسات الصرافة كافة إلى إغلاق أبوابها بدءا من غد الخميس حتى إشعار آخر.

وذكرت أن قرار الغلق يأتي استجابة لطلب من البنك المركزي اليمني، من دون مزيد من التفاصيل.

ومن حين لآخر تعلن جمعية الصرافين بعدن إغلاق محال الصرافة لمواجهة التدهور المستمر للعملة المحلية، في ظل عجز الحكومة عن وضع حل للمعضلة التي تؤرق حياة معظم اليمنيين.

ويشهد اليمن للعام السادس حربا عنيفة أدّت إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80% من السكان بحاجة إلى مساعدات، ودفع الصراع ملايينا إلى حافة المجاعة.