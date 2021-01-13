البث الحي
اقتصاد|يمن

عدن.. محال الصرافة تغلق أبوابها مع هبوط الريال اليمني

الريال اليمني انهار مجددا أمام العملة الأميركية عند 788 ريالا لكل دولار واحد (غيتي)
الريال اليمني انهار مجددا أمام العملة الأميركية عند 788 ريالا لكل دولار واحد (غيتي)
13/1/2021

أعلنت جمعية الصرافين بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن إغلاق جميع محال الصرافة في المحافظة، بدءا من الخميس، إثر تدهور جديد للريال.

وسجل الريال اليمني، اليوم الأربعاء، انهيارا جديدا أمام الدولار إذ بلغ 788 ريالا لكل دولار واحد، بعد تعاف نسبي بواقع 690ـ665 أواخر الشهر الماضي، متأثرا بإعلان تشكيل الحكومة الجديدة.

ودعت جمعية الصرافين في عدن -عبر بلاغ- شركات ومؤسسات الصرافة كافة إلى إغلاق أبوابها بدءا من غد الخميس حتى إشعار آخر.

وذكرت أن قرار الغلق يأتي استجابة لطلب من البنك المركزي اليمني، من دون مزيد من التفاصيل.

ومن حين لآخر تعلن جمعية الصرافين بعدن إغلاق محال الصرافة لمواجهة التدهور المستمر للعملة المحلية، في ظل عجز الحكومة عن وضع حل للمعضلة التي تؤرق حياة معظم اليمنيين.

ويشهد اليمن للعام السادس حربا عنيفة أدّت إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80% من السكان بحاجة إلى مساعدات، ودفع الصراع ملايينا إلى حافة المجاعة.

المصدر : وكالة الأناضول

حول هذه القصة

اليمن.. تدهور سعر صرف الريال اليمني

منذ اندلاع الحرب في اليمن قبل أكثر من 5 سنوات لم يشهد الريال اليمني غير الهبوط المتواصل مقابل العملات الأجنبية، هبوط العملة المحلية قابله ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية، وصار التعامل بالدولار.

المزيد من اقتصاد

بلدية نيويورك تنهي عقودا تجارية مع ترامب بسبب الهجوم على الكونغرس

مجموعة ترامب تخسر عقودا تبلع أكثر من 17 مليون دولار مع مدينة نيويورك (الجزيرة)

مقاربة بكين الاقتصادية.. هل تقدم الدعم للشركات الصينية أو تزيد التضييق عليها؟

قواعد وزارة التجارة الصينية ستؤجج الخلافات أكثر من تقديم الدعم للشركات الصينية (وكالة الأنباء الأوروبية)

برنت يتجاوز 57 دولارا.. النفط عند أعلى مستوى في 11 شهرا

العقود الآجلة للخام الأميركي زادت 1.11% لتصل إلى 53.81 دولارا للبرميل في التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء (رويترز)

أميركا.. تسليمات شركة بوينغ تهبط 60% وتراجع كبير لأعداد المسافرين جوا

شركة بوينغ سلمت العام الماضي 157 طائرة (رويترز)
الأكثر قراءة

تصويت بمجلس النواب.. ترامب يدعو للهدوء وبيلوسي تعتبره خطرا على الولايات المتحدة وتطالب برحيله

أفراد عائلة بن علي.. فروا بثروات تونس وهذه مصائرهم

الرئيس الراحل بن علي وعائلته (الصحافة التونسية)

وصف بالضربة الكبرى.. مصدر أميركي: استهداف إسرائيل لمواقع إيرانية في سوريا بالتنسيق مع واشنطن

صورة أرشيفية لغارات إسرائيلية على سوريا (رويترز)

عالم فرنسي يكشف المعاني النفسية والعقلية الغامضة للأحلام

الأحلام هي عبارة عن خليط من الاحتمالات والغايات والمغامرات (شترستوك)