برنت يتجاوز 57 دولارا.. النفط عند أعلى مستوى في 11 شهرا

تجاوزت أسعار النفط الخام في التعاملات المبكرة، الأربعاء، حاجز 57 دولارا للبرميل بالنسبة لخام برنت عند أعلى مستوى في 11 شهرا، مدفوعة ببيانات أميركية محفزة.

والثلاثاء، قال معهد البترول الأميركي في بيانات أولية، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، سجلت هبوطا بمقدار 5.8 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي بتاريخ 8 يناير/كانون الثاني الحالي إلى 484.5 مليون برميل.

وعند الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش اليوم، الأربعاء، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم مارس/آذار بنسبة 1.17% لتبلغ 57.24 دولارا للبرميل.

كما صعدت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط تسليم فبراير/شباط بنسبة 1.11% لتصل إلى 53.81 دولارا للبرميل.

وأمس، الثلاثاء، أنهت عقود خام برنت جلسة التداول مرتفعة 1.65%، لتسجل عند التسوية 56.58 دولارا للبرميل، في حين صعدت عقود الخام الأميركي 1.84%، لتبلغ عند التسوية 53.21 دولارا للبرميل.

وتلقت أسعار الخام منذ نهاية الأسبوع الماضي، دعما من خلال توسع دائرة الحصول على اللقاحات لمواجهة جائحة كورونا، ما يمهد لعودة الطلب على مصادر الطاقة التقليدية.

ولقي النفط دعما من تراجع مخزونات الخام الأميركية، كما تلقى السوق هذا الأسبوع دعما من احتمال زيادة حزمة التحفيز الاقتصادي في الولايات المتحدة.

ووعد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن -الذي سيتولى المنصب في 20 يناير/كانون الثاني- بضخ "تريليونات" الدولارات في إنفاق إضافي لتخفيف تداعيات الجائحة.

وتصدر خلال وقت لاحق، اليوم، البيانات النهائية لمخزونات الخام في الولايات المتحدة الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية، وسط توقعات بتسجيلها الهبوط الثالث على التوالي.

وكانت شركة النقل البحري "يورو ناف" (EuroNav) البلجيكية توقعت ارتفاع سعر النفط إلى أكثر من 60 دولارا للبرميل مع قرار المملكة السعودية خفض إنتاجها بمقدار مليون برميل يوميا طوال الشهرين المقبلين، وتحسن هامش أرباح شركات التكرير، وتراجع قيمة الدولار أمام العملات الرئيسة الأخرى.