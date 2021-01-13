وزير النقل الأردني يعلن عن اتصالات لعودة الشحن البري مع قطر

قال وزير النقل الأردني المهندس مروان الخيطان إن الاتصالات جارية حاليا مع المسؤولين في دولة قطر من أجل منح الشاحنات والبرادات الأردنية تأشيرات لدخول الأراضي القطرية، وذلك وفقا لمنشور في صفحة وزارة النقل على الفيسبوك.

وذكر وزير النقل "أن الأردن يسعى مع كافة الأشقاء في الخليج العربي من أجل إزالة كافة المعيقات والعقبات التي تواجه حركة النقل والتنقل مع الأشقاء في الخليج العربي، بالإضافة إلى تفعيل اتفاقيات النقل البري الموقعة مع كافة الدول".

السماح للشاحنات الاردنية الدخول للأراضي السعوديةأثمرت الجهود التي تقوم بها وزارة النقل وبالتعاون مع وزارة الخارجية… Posted by Ministry of Transport on Tuesday, January 12, 2021

وبيَّن المهندس الخيطان أن الأردن سمح للشاحنات السعودية بالدخول إلى الأراضي الأردنية وإيصال بضائعها إلى مقصدها النهائي، والسماح لها بالتحميل في رحلة العودة.

وذكرت وزارة النقل الأردنية أنها قامت بإجراء اتصالات في وقت سابق مع السلطات المعنية في سلطنة عمان، أثمرت إزالة كافة القيود المفروضة على الشاحنات الأردنية، والسماح لها بالدخول إلى الأراضي العُمانية والوصول إلى مقصدها النهائي في رحلة العودة.