أسهم تويتر تهوي 8% بعد إغلاق حساب ترامب

هوى سهم تويتر المدرج في ألمانيا 8% في أولى جلسات الأسبوع بعد أن أغلقت الشركة نهائيا حساب الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب مساء يوم الجمعة الماضي.

وقالت الشركة إن إغلاق حساب ترامب -الذي لديه ما يربو على 88 مليون متابع- جاء بسبب خطر المزيد من العنف، وذلك بعد اقتحام مبنى الكونغرس الأميركي يوم الأربعاء الماضي.

وإثر ذلك، قال ترامب إنه قد يطلق منصة منافسة جديدة، وإنه "يتفاوض مع العديد من المواقع الإلكترونية الأخرى".

كما انخفض سهم شركة التواصل الاجتماعي المدرج في الولايات المتحدة 8% أيضا في تعاملات هزيلة لما قبل افتتاح السوق صباح اليوم الاثنين.

وأرخى إغلاق حساب ترامب وحسابات لشخصيات أخرى حول العالم -في الآونة الأخيرة- بظلاله على شعار شركة تويتر "حرية التعبير من أجل الجميع".

ومن المخاوف التي تحيط بالشركة -التي تأسست في مارس/آذار 2006 على يد جاك دورسي وأصدقائه- وبقية مواقع التواصل الاجتماعي امتلاكها النفوذ خارج سلطة الدولة، والرقابة على مستخدمي هذه المواقع.

أرقام عن الشركة

تتخذ شركة تويتر من مدينة سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا مركزا لها، ويعمل لديها نحو 4800 موظف حول العالم.

ويضم مجلس إدارة الشركة إلى جانب المؤسس والمدير العام دورسي 9 مدراء مسؤولين عن الأمور التكنولوجية والتصميم والتسويق والبرمجة وغيرها.

ومن بين أهم مدراء شركة تويتر مدير الشؤون المالية نيد سيغال، والمدير الفني باراغ أغراويل، ومدير قسم التصميم والبحث دانتلي دافيز.

ويستخدم ما يقارب 340 مليون شخص حول العالم منصة تويتر، فيما تأتي الولايات المتحدة واليابان والمملكة المتحدة والهند في صدارة الدول التي يستخدم مواطنوها الموقع.

وحسب تقرير بعنوان "ديجيتال 2020" -أصدرته منصة إدارة وسائل التواصل الاجتماعي "وي آر سوشيال/هوتسويت" (We Are Social/Hootsuite) العالمية العام الماضي، فإن موقع تويتر احتل المرتبة الـ13 عالميا بين مواقع التواصل الاجتماعي الأكثر استخداما.