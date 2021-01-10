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اقتصاد|تركيا

وزيرة تركية: اتفاقية "التجارة الحرة" مع بريطانيا تطور مهم

وزيرة التجارة التركية: اتفاقية التجارة الحرة مع بريطانيا ستساهم في إزالة الغموض والعراقيل، التي كانت تشوب العلاقات بين أنقرة ولندن (وكالة الأناضول)
وزيرة التجارة التركية: اتفاقية التجارة الحرة مع بريطانيا ستساهم في إزالة الغموض والعراقيل، التي كانت تشوب العلاقات بين أنقرة ولندن (وكالة الأناضول)
10/1/2021

قالت وزيرة التجارة التركية، روهصار بكجان، إن اتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين أنقرة ولندن تعد نقطة تطور مهم في العلاقات الاقتصادية القائمة بين الجانبين.

جاء ذلك في رسالة نشرتها بمنصة "إيه دي إف 120 ثانية" (ADF120Sec)، التي أطلقها منتدى أنطاليا للدبلوماسية قبل فترة، والتي حظيت باهتمام كبير في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت بكجان أن اتفاقية التجارة الحرة مع بريطانيا ستساهم في إزالة الغموض والعراقيل، التي كانت تشوب العلاقات التجارية القائمة بين أنقرة ولندن، وستؤسس قاعدة متينة لتلك العلاقات في المستقبل.

وأضافت أن بريطانيا تعد من أهم شركاء تركيا في مجالي الاقتصاد والاستثمار، وأن اتفاقية التجارة الحرة، جاءت بعد جهود كبيرة بذلها الطرفان.
وتابعت "لولا توقيع الاتفاقية لخضع 75% من الصادرات المتبادلة للضرائب الجمركية".

ويوم 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وقعت تركيا وبريطانيا اتفاقية للتجارة الحرة، قبل أيام من خروج الأخيرة رسميا من الاتحاد الأوروبي.

وبلغ حجم العلاقات التجارية بين البلدين 18.6 مليار جنيه إسترليني (25.25 مليار دولار) عام 2019.

ويقع الرهان على الاتفاق لرفع حجم المبادلات التجارية بين البلدين والقفز فوق حاجز 20 مليار جنيه إسترليني (27.14 مليار دولار)، على أن تتم مضاعفة الرقم خلال السنوات الخمس المقبلة.

المصدر : الجزيرة + وكالة الأناضول

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