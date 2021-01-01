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اقتصاد|مصر

مصر.. 9 اتفاقيات للتنقيب عن النفط والغاز باستثمارات تزيد على مليار دولار

طارق الملا وقع اتفاقيات التنقيب مع 6 شركات عالمية ومصرية (رويترز)
طارق الملا وقع اتفاقيات التنقيب مع 6 شركات عالمية ومصرية (رويترز)
1/1/2021

قالت وزارة البترول المصرية، اليوم الجمعة، إن الوزير طارق الملا وقع 9 اتفاقيات جديدة للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في شرق وغرب البحر المتوسط والمياه الإقليمية بالبحر الأحمر مع 6 شركات عالمية ومصرية بحد أدنى للاستثمار يزيد على مليار دولار.

وأضافت الوزارة -في بيان صحفي- أن الاتفاقات تستهدف حفر 17 بئرا استكشافية جديدة في مناطق الامتياز.

والشركات التي وُقّعت معها الاتفاقيات هي: "إكسون موبيل" (ExxonMobil)، و"شيفرون" (Chevron)، وثروة للبترول المصرية، و"بي بي" (BP)، و"توتال" (TOTAL) وشركاء لها هم "شل" (Shell) و"كوفبيك" (KUFPEC) الكويتية وثروة.

وقال الوزير إن الاتفاقيات التسع الجديدة تأتي من بين 12 اتفاقية جديدة نجحت الوزارة في التوصل إليها في أثناء جائحة كورونا بحد أدنى للاستثمارات يبلغ نحو 1.4 مليار دولار، وتستهدف حفر 23 بئرًا في 9 مناطق بشرق وغرب المتوسط و3 مناطق بالبحر الأحمر، لافتًا إلى أن الاتفاقيات الثلاث الأخرى قيد التوقيع في المرحلة القريبة المقبلة.

وأضاف الملا أن إستراتيجية وزارة البترول المستحدثة للترويج للفرص الاستثمارية كانت سر نجاحها في جذب الاستثمارات العالمية الجديدة إلى مصر.

المصدر : وكالات

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