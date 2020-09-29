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اقتصاد|أفريقيا

دراسة للأمم المتحدة: تدفقات الأموال غير المشروعة من أفريقيا تقترب من 90 مليار‭ ‬دولار سنويا

أفريقيا المعتمدة على المساعدات هي في الواقع مصدر صاف لرؤوس الأموال (غيتي إيميجز)
أفريقيا المعتمدة على المساعدات هي في الواقع مصدر صاف لرؤوس الأموال (غيتي إيميجز)
29/9/2020

أظهرت دراسة للأمم المتحدة، الاثنين، أن أفريقيا تخسر حوالي 89 مليار دولار سنويا في تدفقات مالية غير مشروعة؛ مثل التهرب الضريبي والسرقة، وهو مبلغ أكبر من مساعدات التنمية، التي تتلقاها القارة.

وهذا التقدير، الذي ورد في تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" (UNCTAD)، هو الأكثر شمولا حتى الآن بشأن أفريقيا، ويظهر اتجاها متزايدا بمرور الوقت، وأعلى من معظم التقديرات السابقة.

ويصف التقرير أفريقيا بأنها "دائن صاف للعالم"، مرددا ملاحظات لخبراء اقتصاديين بأن القارة المعتمدة على المساعدات هي في الواقع مصدر صاف لرؤوس الأموال.

وقال موخيسا كيتوي الأمين العام لأونكتاد "التدفقات المالية غير المشروعة تسرق إمكانيات أفريقيا وشعبها، وتقوض الشفافية والمحاسبة، وتقلص الثقة في المؤسسات الأفريقية".

وأفاد التقرير أن حوالي نصف الرقم الإجمالي السنوي البالغ نحو 89 مليار دولار، الذي تخسره أفريقيا يرجع إلى أرقام أقل من القيمة الحقيقية لصادرات سلع أولية مثل الذهب والألماس والبلاتين.

ويعد التصدي لتدفقات الأموال غير المشروعة أولوية للأمم المتحدة التي تبنت جمعيتها العامة قرارا بهذا الشأن عام 2018.

المصدر : رويترز

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