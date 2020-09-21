جديد التطبيع الاقتصادي.. شراكة بين بنك إسرائيلي وموانئ دبي العالمية

أعلن بنك لئومي الإسرائيلي وموانئ دبي العالمية اليوم الاثنين اتفاق شراكة لتعزيز التجارة بين إسرائيل وبقية الشرق الأوسط.

وقال لئومي (أحد أكبر البنوك في إسرائيل) -في بيان- إن ذلك يتضمن تمويلا محتملا لتطوير قطاع الموانئ الإسرائيلي.

من جهتها، قالت موانئ دبي العالمية -في بيان منفصل- إن مذكرة التفاهم تتضمن تبسيط متطلبات رأس المال العامل من أجل تحسين تدفق الشحنات والحلول الرقمية للخدمات اللوجيستية المتكاملة للتخلص من أي أوجه قصور في سلاسل الإمداد.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية سلطان بن سليم إن بدء العلاقات بين دولة الإمارات وإسرائيل يمهّد إلى تعزيز الحركة التجارية ودعم ازدهار المنطقة.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت موانئ دبي العالمية -المملوكة للحكومة- أنها ستدخل في شراكة مع مجموعة إسرائيلية للمنافسة على إدارة أحد الميناءين الرئيسيين في إسرائيل.

وفي 15 سبتمبر/أيلول الجاري، وقعت إسرائيل اتفاقي تطبيع للعلاقات مع الإمارات والبحرين في العاصمة الأميركية واشنطن.

التسلسل الزمني للتطبيع الاقتصادي

16 سبتمبر/أيلول 2020: شركتا دوفرتاور الإسرائيلية (Dovertower) وموانئ دبي العالمية الإماراتية (DP World) توقّعان عدة اتفاقات للتعاون في أنشطة الشحن والموانئ.

15 سبتمبر/أيلول 2020: بنك لئومي الإسرائيلي يوقّع مذكرتي تفاهم مع كل من بنكي أبو ظبي الأول والإمارات دبي الوطني.

14 سبتمبر/ أيلول 2020: "الإمارات دبي الوطني" يوقع اتفاق تعاون مع "هبوعليم"، أكبر بنوك إسرائيل.

8 سبتمبر/أيلول 2020: وفد يضم رجال أعمال ورؤساء البنوك الرائدة في إسرائيل يزور أبو ظبي، وذلك في مسعى لعقد جملة من الاتفاقيات المتعلقة بالجانب المالي والتجاري بين إسرائيل والإمارات.

1 سبتمبر/أيلول 2020: بنك أبو ظبي الأول يبدأ محادثات تعاون مع مؤسسات مالية إسرائيلية، أبرزها بنكا هبوعليم ولئومي، أكبر بنكين في إسرائيل.

1 سبتمبر/أيلول 2020: اتفاق تعاون بين مكتب أبو ظبي للاستثمار ومؤسسة "استثمر في إسرائيل"، لتسهيل الاستثمارات المشتركة بين الجانبين.

31 أغسطس/آب 2020: البنك المركزي الإماراتي ومكتب رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو يوقعان اتفاقية تعاون في المجال المصرفي.