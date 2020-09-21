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اقتصاد|تركيا

أدنى مستوى على الإطلاق.. الليرة التركية تواصل التراجع أمام الدولار

الليرة التركية هبطت 21% أمام الدولار منذ بداية العام الحالي (رويترز)
الليرة التركية هبطت 21% أمام الدولار منذ بداية العام الحالي (رويترز)
21/9/2020
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آخر تحديث
22/9/2020
(مكة المكرمة) 10:46 AM

سجلت الليرة التركية مستوى منخفضا قياسيا جديدا مقابل الدولار اليوم الثلاثاء، إذ يقيم المستثمرون احتمال رفع البنك المركزي سعر الفائدة خلال اجتماعه المقرر في 24 سبتمبر/أيلول الحالي للحد من تراجع العملة.

وسجلت الليرة 7.6440 مقابل الدولار في الساعة 06:00 بالتوقيت العالمي، وهو أدنى مستوى على الإطلاق، بعد أن سجلت 7.6365 مقابل الدولار عند الإغلاق أمس الاثنين.

وهوت العملة أكثر من 21% أمام نظيرتها الأميركية منذ بداية العام الحالي.

يأتي هذا التراجع رغم تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المتفائلة بشأن الوضع الاقصادي في البلاد، حيث قال إن بلاده تجاوزت قسما كبيرا من آثار جائحة كورونا عبر مواصلة الإنتاج في الربع الثالث من العام الجاري.

وأكد أردوغان قبل 3 أيام أن قطاعي العقارات والسيارات يسجلان أرقاما قياسية متتالية بفضل التمويل المناسب الذي وفرته الحكومة، موضحا أن هناك أيضا ارتفاعا ملحوظا في التوظيف منذ أبريل/نيسان الماضي الذي شهدت تركيا فيه التأثر الأكبر بوباء كورونا، وأن بلاده ستختم "الربع الثالث بمعدل نمو يرضي جميع الفئات".

وفي وقت سابق من هذا الشهر خفضت وكالة "موديز" (Moody's) التصنيف الائتماني لتركيا من "بي 1" (B1) إلى "بي2" (B2) مع نظرة مستقبلية سلبية، وقالت إن نقاط الضعف الخارجية للبلاد ستتسبب على الأرجح بأزمة في ميزان المدفوعات، بينما أعلن أردوغان ردا على ذلك بأن اقتصاد بلاده يحقق قفزات نحو الأعلى، واعتبر تصنيف موديز "لا قيمة له".

وكانت رويترز قالت إن انخفاضا غير مسبوق في قيمة الليرة جعل المواطنين يهرعون إلى شراء الذهب على خلفية مخاوف حيال نضوب عملات الاحتياط الأجنبية.

وطورت البنوك الحكومية التركية  -بالتعاون مع "مؤسسة إسطنبول للذهب" (İAR)- نظام تثمين للذهب يمكّن المواطنين الأتراك من إخراج مدخراتهم من الذهب من تحت الوسادة إلى حساباتهم المصرفية.

وقالت وزارة الخزانة والمالية التركية الجمعة قبل الماضية، إن بقاء هذه الكميات من الذهب خارج الاقتصاد يزيد من الاعتماد على التمويل الخارجي، ويؤدي إلى عدم قدرة الدولة على استخدام كامل إمكاناتها المتوفرة.

المصدر : رويترز + وكالة الأناضول

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