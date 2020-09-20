نيجيريا تمنع طيران الإمارات من دخول أراضيها

أعلن وزير الطيران النيجيري هادي سيريكا عن إضافة طيران الإمارات إلى قائمة شركات الطيران غير المسموح لطائراتها بدخول الدولة الواقعة غرب أفريقيا، ويأتي ذلك ردا على قيود مماثلة.

وذكر سيريكا أن طيران الإمارات لن يستطيع تسيير رحلات إلى نيجيريا اعتبارا من 21 سبتمبر/أيلول الحالي، بحسب ما نقلته وكالة بلومبيرغ (Bloomberg) للأنباء.

وحظرت نيجيريا، وهي الدولة الأفريقية الأكثر اكتظاظا بالسكان ويبلغ عدد سكانها أكثر من 200 مليون شخص، عددا من شركات الطيران، مع استئنافها الرحلات الدولية في الخامس من سبتمبر/أيلول بعد إغلاق مطول للحد من انتشار فيروس كورونا.

وعاد سيريكا عبر تويتر ليقول إن المسؤولين في بلاده يجرون محادثات مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي بشأن الحظر على رحلات "لوفتهانزا" (Lufthansa) و"أير فرانس" (Air France) والخطوط الملكية الهولندية (KLM)، وأضاف أن نتيجة الاجتماع جيدة.