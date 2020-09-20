الأول من نوعه.. خط سكة حديد يربط العراق بتركيا

كشف محافظ نينوى العراقية نجم الجبوري عن قرب المباشرة بمد خط سكة حديد للقطارات بين مدينة الموصل (شمالي البلاد) وبين تركيا، في خطة تهدف للتخفيف من الازدحام الحاصل على الطرق البرية.

وأوضح الجبوري -في تصريح صحفي نشر اليوم- أن الطواقم الهندسية والفنية العراقية، بالتعاون مع شركات إعمار هندسية تركية، ستبدأ خلال أيام مد خط حديث للسكة الحديد بين البلدين.

والمشروع يعد الأول من نوعه في مدينة الموصل مركز المحافظة التي تشهد مجالات تعاون وتبادل اقتصادي واستثماري كبير مع تركيا.

ولم ترد أي تفاصيل بشأن طول خط سكة الحديد أو التكلفة الإجمالية له.

ولا يمتلك العراق خطا للسكك الحديد مع دول الجوار، ويعتمد في التبادل التجاري على المنافذ الحدودية البرية والبحرية.

ويعتبر منفذ إبراهيم الخليل البري بقضاء زاخو، التابع لمحافظة دهوك بإقليم كردستان العراق، المنفذ الرئيس للتبادل التجاري مع أنقرة.

وكان السفير التركي لدى بغداد فاتح يلدز قد صرح، في فبراير/شباط الماضي، بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 15 مليارا و800 مليون دولار عام 2019.

وتحولت تركيا إلى مصدر رئيسي للسلع الواردة إلى العراق، لأسباب مرتبطة بالقرب الجغرافي، مما يعني كلفة نقل أقل، وتنافسية أكبر للسلع التركية مع أخرى أجنبية.