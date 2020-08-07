إليك 7 طرق ذكية وبسيطة لتوفير المال عند التسوق

شكلت جائحة كورونا تحديا ماليا للجميع، بدءا من التكيف مع العمل من المنزل وصولا إلى مواجهة التحديات المستقبلية الصعبة المتعلقة بالميزانية، والتخطيط للأموال المخصصة لحالات الطوارئ، والعيش في ظل ظروف اقتصادية مضطربة. ولعل آخر شيء نود إنفاق أموالنا عليه هو البقالة.

في تقريرها الذي نشرته مجلة "ريل سمبل" الأميركية (Real Simple) قالت الكاتبة بيتي غولد إن إعداد الطعام في المنزل يمكن أن يوفر لك الكثير من المال. وفي حال كنت ترغب حقا في توفير المال عند التسوق لشراء الطعام، يمكنك اتباع هذه النصائح والحيل العبقرية التي قدّمتها خبيرة التوفير لورن غروتمان.

إعداد خطة للوجبات أسبوعيا

ينبغي عليك وضع إستراتيجية قبل التسوق. حدد الوجبات التي ستعدها خلال الأسبوع، ثم دوّن ما تحتاج إليه على قائمة البقالة في هاتفك. وبهذا الشكل، سوف تتفادى عمليات الشراء غير الضرورية، وتقلل من هدر الطعام، وتقضي وقتا أقل في التسوق.

يمكنك أيضا إعداد كمية كافية من الطعام تكفيك لوجبة أخرى. وإذا خططت بشكل صحيح، يمكنك توفير طعامك ومدخراتك لعدة أيام.

تحقق من غرفة المؤونة قبل التسوق

من السهل نسيان المنتجات الغذائية التي ربما تكون خزنتها في الثلاجة أو غرفة المؤونة والتي يمكنك إعداد وجبة بها.

من المهم تفقد المؤونة قبل الذهاب للتسوق (غيتي)

خطط لوجباتك وفق عروض الخصم

ذكرت غروتمان أن "الخطأ الكبير الذي يرتكبه الناس يتمثّل في التسوق بشكل آلي". لا يتصفّح الكثير من الأشخاص منشورات البيع للتخطيط لوجباتهم وفق المنتجات التي تشملها التخفيضات. وقد أكدت غروتمان أنها تحب التخطيط لوجباتها وفق المواد الغذائية المعروضة للتخفيضات في ذلك الأسبوع، كأن تختار سمك السلمون طعاما إذا كان يشمله تخفيض.

احصل على خدمة توصيل البقالة

تتيح لك خدمات توصيل البقالة فرصة التسوق أثناء وجودك في العمل، وفي غضون ساعتين، سيصلك كل ما تحتاج إليه لإعداد وجبات الأسبوع إلى منزلك.

لا تتجاهل تخفيضات التصفية

أوردت الكاتبة أن المتاجر تعمل دائما على تصفية المخزون من أجل توفير مساحة للمنتجات الجديدة، حيث يمكن أن تصل نسبة التخفيض إلى 50% أو أكثر. فقط تحقق من تواريخ انتهاء الصلاحية.

استخدم المكونات الأساسية

تذكر أنه من الممكن أن تكون مبدعا في استخدام المكونات الأساسية بدلا من التركيز على العناصر الخاصة. فبدلا من شراء مكون يمكنك استخدامه لوجبة واحدة فقط، قم بشراء مجموعة من المكونات الأساسية وبأسعار معقولة وفكر في الوصفات التي يمكنك استخدامها فيها.

اشتر بالجملة وما يمكنك استخدامه فقط

تؤكد غروتمان أن شراء الأطعمة مثل الأرز والحبوب والفاكهة المجففة بالجملة يمكن أن يوفر لك 30% على الأقل من المال.