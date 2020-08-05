بلغ أعلى مستوى على الإطلاق.. الذهب يواصل رحلة الأرقام القياسية

بلغ الذهب الذي يعتبر ملاذا آمنا أعلى مستوى على الإطلاق اليوم الأربعاء، ليواصل ارتفاعه القياسي فوق مستوى 2000 دولار بفعل ضعف الدولار ومراهنات على المزيد من إجراءات التحفيز لإنعاش الاقتصاد الذي تعصف به جائحة فيروس كورونا.

وصعد "المعدن الأصفر" في المعاملات الفورية 0.2% ليصل إلى 2022.19 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد أن بلغ مستوى قياسيا عند 2030.72 دولارا في مستهل التعاملات الآسيوية.

وارتفعت العقود الآجلة لهذا المعدن النفيس في الولايات المتحدة 0.9% إلى 2039.40 دولارا.

وتحدث كايل رودا المحلل لدى آي.جي ماركتس IG Markets عن انخفاض الدولار والعوائد الإسمية "إذ لا تزال التكهنات ذائعة بشأن النمو العالمي والحزمة المالية بالولايات المتحدة، وهو ما يقود أسعار الذهب بشكل أساسي للارتفاع".

وأضاف "التوقعات تظل قوية جدا. المثير للاهتمام أننا رأينا متعاملين يقلصون انكشافهم الدائن على الذهب خلال موجة الارتفاع في الآونة الأخيرة، مما يشير إلى أن مشترين جددا قد يعودون مجددا إلى السوق لدفع الأسعار للارتفاع".

وتواصل حالات فيروس كورونا الارتفاع في الولايات المتحدة واضطرت عشرات الولايات لتعليق خططها لإعادة فتح الاقتصاد أو التراجع عنها. وبلغ عدد المصابين عالميا ما يزيد على 18.41 مليونا.

وقلصت الزيادة السريعة في الحالات الآمالَ بشأن انتعاش اقتصادي أميركي سريع، وهو ما دفع عوائد سندات الخزانة لأجل خمس سنوات إلى مستويات قياسية متدنية، مما يقلص تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وتراجع الدولار الأميركي 0.3% مقابل منافسيه، مما يقلص سعر الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.2% إلى 25.95 دولارا للأوقية، وارتفع البلاتين 0.1% إلى 938.16 دولارا، كما هبط البلاديوم 0.8% إلى 2122.74 دولارا.