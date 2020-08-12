الذهب يسجل انخفاضا مع صعود الدولار وعوائد السندات الأميركية

نزل سعر الذهب بما يزيد على 2% لينخفض عن المستوى المهم البالغ 1900 دولار للأوقية (الأونصة) اليوم الأربعاء، إذ أجبر ارتفاع الدولار من جديد المستثمرين في المعدن النفيس على إعادة تقييم مراكزهم، بعد صعود للأسعار سجل أرقاما قياسية.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 2.5% قرب أدنى مستوى له في 3 أسابيع البالغ 1863.67 دولارا، ليستأنف سقوطه الحر بعد أن توقف عن الانخفاض لفترة وجيزة في التعاملات المبكرة. وتراجع الذهب 1.6% إلى 1881.55 دولارا بحلول الساعة 05:40 بتوقيت غرينتش، ليواصل خسائره بعد أن هوى 6% أمس الثلاثاء، كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 2.8% إلى 1892 دولارا.

ونزلت أسعار الفضة 3.3% إلى 23.96 دولارا للأوقية، بعد أن انخفضت 15% في الجلسة السابقة.

وقال كايل رودا المحلل لدى "آي جي ماركتس" (IG markets) "يبدو أن بعض الانتعاش يخرج من سوق الذهب"، فيما يبدو من المحتمل حاليا اختبار مستوى دعم عند 1800 دولار، وأضاف: "يتوقف الكثير على العائدات الأميركية والعوامل التي تقودها في الوقت الراهن، كما أن قوة الدولار أمر مهم للغاية لكي نتابعه على مدى الأيام والأسابيع القليلة القادمة".

وساعدت قفزة لعوائد سندات الخزانة الأميركية الدولار على مواصلة سلسلة مكاسب، مما يزيد تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى، كما يزيد ارتفاع العوائد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وعانى الذهب من أكبر انخفاض في يوم واحد في أكثر من 7 سنوات أمس الثلاثاء، إذ ارتفعت الأسهم وصعد الدولار، لكن تنامي الضبابية بشأن اتفاق تحفيز أميركي أثر سلبا على الأسهم الآسيوية اليوم الأربعاء.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاتين 0.3% إلى 927.60 دولارا، بينما ارتفع البلاديوم 1.1% إلى 2113.49 دولارا.