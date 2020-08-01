كسبت 172 مليار دولار بيوم واحد.. آبل تتخطى أرامكو لتصبح أعلى الشركات المدرجة قيمة

قفز سهم شركة آبل (Apple Inc) بأكثر من 10% إلى قيمة غير مسبوقة أمس الجمعة بعد إعلان نتائج فصلية إيجابية، مما ساعد الشركة المصنعة لهواتف آيفون على تخطي أرامكو لفترة وجيزة لاحتلال مكانة أكبر الشركات المدرجة في العالم قيمة.

فقد أنهى سهم أبل الجلسة عند 425.04 دولارا، مما يجعل رأسمالها السوقي عند 1.82 تريليون دولار، وذلك استنادا إلى عدد الأسهم الذي ورد في إفصاح دوري الشركة أمس.

وهذا أكبر صعود يومي بالنسبة المئوية لآبل منذ 13 مارس/آذارالماضي، وقد أضاف 172 مليار دولار إلى رأسمالها السوقي خلال الجلسة، وهي زيادة تفوق وحدها إجمالي القيمة السوقية لشركة أوراكل (Oracle).

وبحسب بيانات مؤسسة ريفينيتيف (Refinitiv)، يبلغ رأس المال السوقي لأرامكو السعودية -التي صارت أكثر الشركات المدرجة قيمة منذ طرحها العام الماضي- 1.76 تريليون دولار وفق آخر إغلاق.

وبعد أن أعادت آبل شراء أسهم بقيمة 16 مليار دولار في ربع السنة المنتهي في يونيو/حزيران الماضي فإن عدد الأسهم غير المدرجة التي لديها هو 4 مليارات و275 مليونا و634 ألف سهم حتى 17 يوليو/تموز، بحسب الإفصاح.

وبالزيادة التي حققها سهم آبل أمس يكون قد زاد 45% منذ بداية العام، إذ يراهن المستثمرون على أنها وشركات تكنولوجية أميركية أخرى ستخرج من جائحة فيروس كورونا أقوى من منافسين أصغر حجما.

وفي تقريرها الفصلي، أعلنت آبل تجزئة السهم الواحد فيها إلى 4 أسهم، إذ يبدأ التداول على أساس التغيير وفق التجزئة في 31 أغسطس/آب الجاري، وستكون هذه أول تجزئة أسهم لآبل منذ 2014.

وبحسب ريفينيتيف، رفع أكثر من 20 محللا توقعاتهم السعرية لسهم آبل بعد تقرير الشركة، لكن متوسط السعر الجديد الذي توقعه المحللون -الذي بلغ 409.63- يقل عن سعر إغلاق اليوم بأكثر من 15 دولارا.