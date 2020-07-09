مصر.. التضخم السنوي يرتفع إلى 6% في يونيو

تسارع تضخم أسعار المستهلك السنوي في مصر إلى 6% خلال يونيو/حزيران الماضي، صعودا من 5% في مايو/أيار السابق له، مع عودة الطلب على الاستهلاك، بعد شهرين من التراجع بفعل جائحة كورونا.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، إن التضخم على أساس شهري انكمش بنسبة 0.1%، مقارنة مع مايو/أيار السابق له.

ويأتي ارتفاع التضخم السنوي مدفوعا بصعود مجموعة أسعار "الكحول والسجائر" بنسبة 13.1%، ومجموعة الملابس والأحذية 3.1%، وقسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 7.1%.

كما ارتفعت أسعار مجموعة الرعاية الصحية بنسبة 8.7%، وقسم النقل والمواصلات 12.8%، والتعليم 28.5%، والمطاعم والفنادق 8.3%، والطعام والمشروبات 0.4%.

وعلى أساس شهري، انكمشت مجموعة أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.6%، مقابل ارتفاع الخدمات الصحية 0.6%، والمسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 0.3%.

ويرتقب أن تصعد أسعار المستهلك للشهر الجاري، مع صعود أسعار الوقود نتيجة تحسن أسعار النفط من جهة، وإعلان الحكومة الشهر الماضي تنفيذ زيادة على أسعار الكهرباء اعتبارا من فاتورة يوليو/تموز.