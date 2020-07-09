بعد خصخصة شركتي مطاحن دقيق بالسعودية.. نشطاء: اللهم إنا استودعناك خبزنا

أعرب نشطاء عن مخاوفهم من ارتفاع أسعار الخبز في السعودية، عقب إعلان المؤسسة العامة للحبوب عن استكمال المرحلة الأولى من خصخصة مطاحن دقيق في المملكة.

وقال مغردون "اللهم إني استودعتك خبزنا وتميسنا وشابورة الوالده (من أنواع الخبز)" ووصفوا هذا القرار بالخاطئ، وأضاف المغردون أن هناك الكثير من الأساليب التي يمكن أن تلجأ لها الدولة، بعيدا عن هذا القرار.

السعودية تستكمل المرحلة الأولى من خصخصة المطاحن مع بيع شركتين بقيمة 2.75 مليار ريال https://t.co/6rVQJGuYoy — صحيفة الاقتصادية (@aleqtisadiah) July 9, 2020

وقال آخرون إنه بعد خصخصة شركات الدقيق فإن السلطة الحاكمة تشعل "نذر أزمة خبز داخل المملكة".

كما أعرب معلقون عن استغرابهم من القرار، وقالوا "خصخصة في هذه الأوضاع الاقتصادية وفي زمن كورونا! شيء محير والله".

وأعلنت الحكومة أمس الأربعاء بيع شركتي مطاحن دقيق بقيمة إجمالية 2.78 مليار ريال (740.5 مليون دولار) ضمن برنامج للخصخصة، وهو أحد برامج الإصلاح الاقتصادي، وسط حديث عن إمكانية زيادة أسعار الخبز وخفض الدعم الحكومي.

تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق بالمملكة أبرز ما سينتج عنه رفع الأسعار فالسعوديون لايقنعون بالربح المعقول . — عبدالعزيز الهويمل (@abdulaziz_hw) July 9, 2020

وكشف بيان مشترك عن المؤسسة العامة للحبوب والمركز الوطني للتخصيص بأنه سيتم قريبا إطلاق عملية التأهيل للمرحلة الثانية والأخيرة من خصخصة قطاع مطاحن الدقيق، وستشمل بيع شركتين أيضا.

الخصخصة هي نتاج سوءالتصرف الحكومي تجاه القطاع وبالتالي يتكبدالخسائروعدم القدرة على الصرف عليه ، والسبب الآخرأن الدولة ليس لديها القدرة المالية على الإستمرار في دعم هذا القطاع ، يعلم الجميع أن السعودية تمر بأزمة سياسية وإقتصادية حاده !! — خالد المانع (@kaman36) July 9, 2020

خفض للدعم

ولم يستبعد محللون اقتصاديون أن يؤدي قرار خصخصة قطاع المطاحن إلى ارتفاع أسعار الخبز، وخفض تدريجي للدعم الحكومي على الدقيق.

وقال المتخصص بالشؤون الاقتصادية مصطفى عبد السلام للجزيرة نت أمس إن برنامج خصخصة المطاحن -وهو قطاع شديد الحساسية عند المستهلكين- قد يترتب عليه ارتفاع بأسعار الخبز، وقد يمهد الطريق لتخفيض مستويات الدعم الحكومي للدقيق خاصة مع انتقال الملكية والإدارة إلى القطاع الخاص بما فيها الأجنبي.

تخصيص المطاحن

يعني يتم رفع الدعم عن الدقيق

وداعا يا الخبز بريال

و اخيرا راح يرتفع سعر التميس — رأي (@ist6la3gmailco1) June 11, 2020

وشدد عبد السلام على أن زيادة أسعار الدقيق والخبز إن حدثت ستزيد الأعباء على المواطن خاصة في ظل الإجراءات التقشفية الأخيرة ورفع ضريبة القيمة المُضافة من 5% إلى 15% ووقف بدل الغلاء وزيادة سعر البنزين.

خصخصة دوائر ومؤسسات الدولة أمر خاطئ، في كتير أساليب ممكن تلجأ لها الدولة للقطاع الخاص ومع هيك تضل محتفظة بكيانها ومؤسساتها. — ناديا (@b__nadia) July 8, 2020

وتوقع المحلل الاقتصادي أن تتسارع وتيرة خصخصة العديد من الشركات الحكومية خلال الفترة القادمة بعد تأجيل لمدة طويلة لهذا "الملف الحساس" لدى المواطنين.

وأضاف أن السعودية ستسرع الخطى لبيع شركات حكومية في العديد من القطاعات، في محاولة لسد العجز في الإيرادات الحكومية بسبب تهاوي إيرادات النفط وإيرادات الحج والعمرة من جهة، وتداعيات فيروس كورونا من جهة أخرى.

وأشار عبد السلام إلى أن خصخصة المطاحن تأتي بعد أن اتخذت الحكومة خطوات أخرى لمعالجة نقص الإيرادات العامة منها سحب 50 مليار دولار من الاحتياطي.

خصخصة في هذه الأوضاع الإقتصادية وفي زمن كورونا !! شيء محير واللهhttps://t.co/mw1yI6eCDB — عبدالعزيز (@A_AziZ_AlAmRi) July 8, 2020

ومن جانبه قال المحلل المالي نضال خولي للجزيرة نت إن سلسلة الأزمات التي يعيشها العالم ربما شكلت عامل تسريع لعمليات الخصخصة السعودية في مسعى للبحث عن سيولة إضافية، ومواجهة مرحلة قد تشهد فيها أسعار النفط تراجعا متواصلا. وتوقع تسارعا في عمليات الخصخصة للعديد من القطاعات في المملكة.

وتتضمن الرؤية برنامج خصخصة يستهدف بيع أصول حكومية بـ 9.3 مليارات دولار إلى 10.7 مليارات بحلول 2020، حسب وثائق رسمية.