"حصاد" القطرية تُكمل الاستحواذ على 25% من أكبر شركة بذور زيتية عضوية بالعالم

أعلنت شركة حصاد القطرية -إحدى شركات جهاز قطر للاستثمار- اليوم الأربعاء، اكتمال عملية الاستحواذ على حصة 25% من شركة "سن رايز فودز إنترناشيونال" (Sunrise Foods International) الكندية التركية.

وذكرت شركة حصاد العاملة في مجال الاستثمار الغذائي -في بيان لها- أن العملية تمت بنجاح، عقب استيفاء الطرفين جميع المتطلبات والإجراءات المنصوص عليها بموجب اتفاقية شراء الأسهم.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة حصاد محمد السادة إن "هذه الصفقة تتماشى مع إستراتيجية الشركة الاستثمارية، وتساهم كذلك في تحقيق الأمن الغذائي لدولة قطر".

وأضاف أن الطلب على المنتجات العضوية في الأسواق العالمية في تزايد مستمر، مؤكدا أن شركة حصاد ستستفيد بشكل ملحوظ على الصعيد التجاري والإستراتيجي من هذا الاستثمار خلال الأعوام القادمة.

وتعتبر شركة "سن رايز فودز إنترناشيونال" أكبر شركة للحبوب والبذور الزيتية العضوية في العالم، ويقع مقرها الرئيسي في كندا.

وتقوم الشركة بتسويق منتجاتها المختلفة في السوق الأميركي والأوروبي، كما تمتلك مرافق في كل من الولايات المتحدة وكندا وتركيا، وتمتد عملياتها من منطقة البحر الأسود عبر أوروبا إلى أميركا الشمالية.