للاستفادة من العمالة التي تم تسريحها.. منصة إلكترونية قطرية لتدوير العمالة الماهرة 

بعد أن أجبرت ظروف انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19" العديد من الشركات على الاستغناء عن عدد من العمالة لديها أطلقت غرفة قطر بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل منصة إلكترونية لتدوير العمالة الماهرة في السوق المحلي.

وتهدف المنصة إلى إتاحة الفرصة للشركات التي تحتاج إلى عمالة جديدة بالتعاقد مع العمالة الموجودة داخل الدولة والتي تم الاستغناء عنها بسبب تداعيات جائحة كورونا، فمن خلال المنصة ستتوفر للشركات التي تحتاج إلى عمالة جديدة الفرصة لاختيار من ترغب بتوظيفه وفقا للمهن المطلوبة.

كما تهدف أيضا إلى ضمان استمرارية الأعمال والمشروعات في السوق المحلي، ومساعدة شركات القطاع الخاص في الحصول على العمالة الماهرة، وتفادي أي نقص في العمالة قد يتسبب في تعطل مشروعات هذه الشركات.

حلقة وصل

وتقوم المنصة بالتوفيق بين الشركات التي تطلب عمالة جديدة وبين الشركات التي استغنت عن العمالة، وذلك بالتنسيق المشترك بين غرفة قطر ووزارة التنمية الإدارية، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للغرفة الذي يمكّن الطرفين من تحقيق التكامل بين الشركات التي لديها فائض في العمالة والشركات التي ترغب في الحصول على هذا الفائض.

ويرى مدير عام غرفة قطر صالح بن حمد الشرقي في حديث للجزيرة نت أن الشركات التي لديها عمالة فائضة أو قامت بتسريح عمالة لديها يمكنها الدخول إلى "منصة تدوير العمالة" والإعلان عن العمال أو الموظفين المسرحين من خلال تعبئة استمارة خاصة لكل موظف أو عامل مع إرفاقها بالمستندات المطلوبة.

وأضاف الشرقي أنه بالنسبة للشركات التي لديها رغبة في التعاقد مع عمال أو موظفين جدد فإنها تقوم بالتسجيل لدى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، حيث يتم التأكد من الشركة وأمورها القانونية، ثم تمنح هذه الشركة رمز مرور للاطلاع على العمالة المعروضة في المنصة واختيار ما تحتاجه وفق الفرص المتاحة لديها.

ووضح أن المنصة شهدت إقبالا كبيرا منذ إطلاقها أمس الاثنين، حيث سجلت أكثر من 70 شركة فيها خلال اليوم الأول فقط، مبينا أن هذا الإقبال يدل على نجاعة هذه الفكرة في تحقيق الهدف المرجو منها.

وأشار الشرقي إلى أنه سيتم خلال الأسبوع الجاري عقد اجتماعات تنسيقية بين الغرفة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وذلك من خلال لجنة مشتركة ستقوم بتنفيذ الآلية الخاصة بعمل المنصة، لافتا إلى أنه سيتم لاحقا إطلاق المرحلة الثانية من المنصة، والتي ستشمل تطويرا وتوسعا في الخدمات التي تقدمها المنصة.

مدير عام غرفة قطر صالح بن حمد الشرقي يرى أن المنصة شهدت إقبالا كبيرا منذ إطلاقها (الجزيرة)

جودة وخبرة

أما رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية الدكتور هاشم السيد فأكد أن امتلاك قطر القوى العاملة التي تتميز بالجودة والخبرة يعزز أهمية هذه المنصة، معتبرا أن هذه المبادرة تعد تأكيدا على ما توليه الدولة من اهتمام كبير بمؤسسات وشركات القطاع الخاص بوصفها شريكا إستراتيجيا مع الحكومة في تحمل المسؤولية، ووضع التدابير اللازمة لمواجهة تداعيات أزمة كورونا.

ويضيف السيد أن هذه المبادرة تصب في صالح تطوير قطاع الأعمال في الدولة واستدامته، بهدف تعزيز الاقتصاد الوطني عن طريق الاحتفاظ بالعمالة الماهرة داخل الدولة، فضلا عن الدور الاجتماعي والإنساني الذي تحققه هذه المبادرة أيضا للعامل الذي تم الاستغناء عنه.

توقيت مناسب

أما رجل الأعمال حسن يوسف الحكيم فأكد أن إطلاق منصة تدوير العمالة في السوق المحلي خلال الفترة الحالية يأتي في التوقيت المناسب لتقديم حلول ناجعة أمام القطاع الخاص المحلي بما يخص ملف العمالة خلال جائحة كورونا، لافتا إلى أن الأزمة أدت إلى زيادة في العمالة ببعض القطاعات أو نقص العمالة في قطاعات أخرى، وأن المنصة سيكون لها الدور الأبرز في تحقيق التكامل بين الشركات.

وأشار الحكيم إلى أن الاستفادة من المنصة لا تقتصر على الأزمة الحالية وإنما للمستقبل، بما يضمن الاحتفاظ بالعمالة الماهرة في السوق المحلي والاستفادة منها، مبينا أن بعض العمالة ونتيجة لانتهاء بعض المشاريع تغادر البلاد على الرغم من أنها عمالة ماهرة ويمكن الاستفادة منها في العديد من القطاعات الأخرى.

وأضاف أن المنصة تأتي ضمن جهود الدولة في حماية العمال في ظل جائحة كورونا، لافتا إلى أن وزارة التنمية وبالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص وغرفة قطر عملت على تنفيذ سلسلة من الإجراءات لحماية العمالة خلال جائحة كورونا وعدم تأثرها بتداعيات الأزمة.