سابك وأرامكو ستعانيان.. توقعات بتراجع أرباح أكبر الشركات السعودية

توقعت تقارير بحثية تراجع أرباح عدد من البنوك والشركات السعودية الكبيرة في الربع الثاني من هذا العام، في وقت تأثر فيه الاقتصاد العالمي بالإغلاقات التي تسبب فيها فيروس كورونا (كوفيد-19).

وقالت شركة "الجزيرة كابيتال" المتخصصة في أعمال الأوراق المالية إنها تتوقع أن تتكبد الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" (SABIC) خسائر بنحو 187.4 مليون ريال (الدولار يعادل 3.75 ريالات سعودية) خلال الربع الثاني من العام الجاري.

كما توقعت الشركة في تقرير لها أمس الاثنين تراجع أرباح "مصرف الراجحي" بنسبة 21% إلى نحو ملياري ريال.

وأشارت شركة الأبحاث إلى أنه من المتوقع أن تخسر شركة "معادن" نحو 382 مليون ريال، وشركة "بتروكيم" قرابة 177 مليون ريال.

من جهتها، توقعت "الراجحي المالية" للخدمات والمنتجات الاستثمارية أن تحقق شركة سابك خسائر قدرها 110 ملايين ريال خلال الربع الثاني من العام الحالي.

كما توقعت أن تتراجع أرباح عملاقة النفط السعودية "أرامكو" (ARAMCO) بنسبة 62% لتصل إلى 35.2 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفق ما أورد موقع أرقام إنفو المتخصص في الشؤون الاقتصادية.

وكانت أرباح شركة أرامكو -أكبر شركة مصدر للنفط في العالم- قد تراجعت بواقع 25% خلال الربع الأول من العام الحالي لتصل إلى 62.5 مليار ريال (16.6 مليار ريال) متأثرة بتهاوي أسعار النفط، والتي تراجعت بأكثر 65% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، قبل أن تعود إلى الارتفاع بعد اتفاق مجموعة أوبك بلس على خفض الإنتاج في مواجهة انهيار الطلب العالمي مع أزمة فيروس كورونا.

أما شركة سابك -رابع أكبر شركة بتروكيماويات في العالم- فكانت قد سجلت خسائر بلغ نحو 950 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2020 مقارنة بأرباح 3.4 مليارات ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وفي يونيو/حزيران الماضي أعلنت شركة أرامكو عن استحواذها على 70% من أسهم سابك، في صفقة بلغت أكثر من 69 مليار ريال.