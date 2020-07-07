رغم كورونا.. احتياطيات قطر الأجنبية ترتفع للشهر 28 على التوالي

أظهرت بيانات رسمية اليوم الثلاثاء ارتفاع الاحتياطيات الدولية والسيولة في العملات الأجنبية لمصرف قطر المركزي في يونيو/حزيران 2020.

وجاء الارتفاع بنسبة 4.4% على أساس سنوي، لترتفع الاحتياطيات للشهر 28 على التوالي، رغم تداعيات كورونا الاقتصادية.

وأوضحت بيانات مصرف قطر المنشورة على موقعه الإلكتروني أن الاحتياطيات الأجنبية ارتفعت إلى 203.27 مليارات ريال (56.3 مليار دولار) في الشهر الماضي.

وكانت الاحتياطيات بلغت 194.6 مليار ريال في يونيو/حزيران 2019.

وعلى أساس شهري، ارتفع الاحتياطي القطري بنسبة 0.14% الشهر الماضي، مقارنة بنحو 203 مليارات ريال في مايو/أيار السابق له.

وتواصل احتياطيات قطر الأجنبية الارتفاع شهريا منذ أن بدأت النمو في مارس/آذار 2018، وتستقر عند أعلى مستوى لها منذ أغسطس/آب 2015.

ويأتي تحسن الاحتياطيات القطرية رغم تداعيات كورونا على الاقتصاد، حيث رصدت البلاد حزمة تحفيز بقيمة 75 مليار ريال (20.73 مليار دولار) للتعافي من التأثيرات الاقتصادية السلبية للمرض.

وفي الكويت، أفادت بيانات رسمية اليوم بارتفاع الأصول الاحتياطية الرسمية خلال مايو/أيار الماضي بنسبة 7.4% على أساس شهري، ولأعلى مستوى قياسي جديد، رغم تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد الكويتي، وانهيار أسعار النفط، المصدر الرئيسي للإيرادات العامة.

وأظهر التقرير الشهري لبنك الكويت المركزي ارتفاع الأصول الاحتياطية للكويت إلى 13.67 مليار دينار (44.5 مليار دولار) في مايو/أيار 2020، مقابل 12.73 مليار دينار في أبريل/نيسان السابق له.