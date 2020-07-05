البث الحي
اقتصاد

وزير الاقتصاد الألماني يتوقع تعافيا اقتصاديا في أكتوبر

ألتماير اعتبر أن معدل انتشار كورونا في الولايات المتحدة له تداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي (غيتي)
ألتماير اعتبر أن معدل انتشار كورونا في الولايات المتحدة له تداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي (غيتي)
5/7/2020

قال وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير في مقابلة صحفية اليوم الأحد إن اقتصاد بلاده قد يتعافى من تداعيات فيروس كورونا في أكتوبر/تشرين الأول المقبل فصاعدا.

وصرح ألتماير لصحيفة "بيلد أم زونتاغ" قائلا "أثق بإمكانية وقف تراجع اقتصادنا بعد العطلة الصيفية واعتبارا من أكتوبر/تشرين الأول يمكن أن يعاود الاقتصاد النمو من جديد في ألمانيا".

وتابع أن الاقتصاد سينكمش 6% في 2020، لكنه يستطيع تسجيل معدل نمو يفوق 5% في 2021.

وأضاف ألتماير أن هدفه بلوغ معدل التوظيف الذي كان محققا قبل الأزمة بحلول 2022، والشروع بعد ذلك في استعادة التوظيف الكامل.

وقال إن معدل انتشار الفيروس في الولايات المتحدة مثار قلق كبير، معتبرا أن خروج الجائحة عن السيطرة هناك ستكون له تداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي.

المصدر : رويترز

حول هذه القصة

المزيد من اقتصاد
الأكثر قراءة