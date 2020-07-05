وزير الاقتصاد الألماني يتوقع تعافيا اقتصاديا في أكتوبر

قال وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير في مقابلة صحفية اليوم الأحد إن اقتصاد بلاده قد يتعافى من تداعيات فيروس كورونا في أكتوبر/تشرين الأول المقبل فصاعدا.

وصرح ألتماير لصحيفة "بيلد أم زونتاغ" قائلا "أثق بإمكانية وقف تراجع اقتصادنا بعد العطلة الصيفية واعتبارا من أكتوبر/تشرين الأول يمكن أن يعاود الاقتصاد النمو من جديد في ألمانيا".

وتابع أن الاقتصاد سينكمش 6% في 2020، لكنه يستطيع تسجيل معدل نمو يفوق 5% في 2021.

وأضاف ألتماير أن هدفه بلوغ معدل التوظيف الذي كان محققا قبل الأزمة بحلول 2022، والشروع بعد ذلك في استعادة التوظيف الكامل.

وقال إن معدل انتشار الفيروس في الولايات المتحدة مثار قلق كبير، معتبرا أن خروج الجائحة عن السيطرة هناك ستكون له تداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي.