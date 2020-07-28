مصر تعلن عن اكتشاف جديد للغاز الطبيعي في دلتا النيل

أعلنت مصر اليوم الثلاثاء عن اكتشاف حقل "بشروش" للغاز الطبيعي في منطقة امتياز شمال الحماد بدلتا النيل البحرية شمالي البلاد، بمعدل إنتاج أولي يبلغ 32 مليون قدم مكعب يوميا.

وأوضحت وزارة البترول في بيان لها أن شركة "إيني" (Eni) الإيطالية المشغلة لمنطقة الامتياز، و"بي بي" (BP) البريطانية، و"توتال" (Total) الفرنسية تقوم بالتنسيق مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" (حكومية) بإعداد خطة تنمية الحقل للإسراع بوضعه على خريطة الإنتاج.

وتمتلك "إيني" و"بي بي" نحو 37.5% لكل منهما بامتياز "شمال الحماد بدلتا النيل"، فيما تبلغ حصة "توتال" نحو 25%.

وذكرت "إيني" في بيان مستقل أن الطاقة الإنتاجية القصوى لحقل "بشروش" يمكن أن تصل نحو 100 مليون قدم مكعب يوميا، ونحو 800 برميل من المكثفات.

وفي سياق متصل، قالت وزارة البترول المصرية إن إنتاج منطقة امتياز جنوب غرب مليحة بالصحراء الغربية -والتي تعمل فيها "إيني" الإيطالية- ارتفع إلى 12 ألف برميل يوميا من الزيت الخام بعد عام من بدء الإنتاج في يوليو/تموز 2019.

وتابع البيان أن شركة عجيبة -مشتركة بين الحكومة وإيني- نجحت في حفر البئر الجديدة بمنطقة حوض "فاغور" جنوب غرب مليحة، ووضعها على الإنتاج بمعدل 5 آلاف برميل يوميا.

و"إيني" موجودة في مصر منذ 1954، ويبلغ إنتاجها حاليا ما يزيد على 350 ألف برميل من النفط المكافئ يوميا.