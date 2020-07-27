موانئ دبي العالمية.. تراجع أحجام الحاويات 9% والآفاق تكتنفها الضبابية

سجلت موانئ دبي العالمية انخفاضا بنسبة 8.8% في أحجام الحاويات للربع الثاني، محذرة اليوم الاثنين من أن الآفاق تكتنفها الضبابية.

وتسببت جائحة فيروس كورونا في إغلاق مدن ومصانع في أنحاء العالم شهورا، وعطلت شحنات وسلاسل الإمدادات العالمية، في حين تعيد بعض المدن حاليا فرض قيود بعد زيادة عدد الإصابات في الآونة الأخيرة.

وقامت الشركة المشغلة للموانئ العالمية والمملوكة لحكومة دبي، والتي تدير أيضا مرافق لوجيستية، بمناولة 16.7 مليون حاوية شحن في الربع الثاني، انخفاضا من 18.3 مليونا قبل عام.

وسجلت أكبر انخفاض فصلي لها في منطقة آسيا والمحيط الهادي وشبه القارة الهندية، إذ انخفضت الأحجام 12.2% لتصل إلى 7.2 ملايين حاوية.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة سلطان أحمد بن سليم في بيان "بصفة عامة، نلقى التشجيع من أن نشاطنا سجل أداء أفضل من المتوقع، وبينما تظل الآفاق تكتنفها الضبابية، نظل إيجابيين بشأن العوامل الأساسية في الأمد المتوسط إلى الطويل للصناعة".

وقالت موانئ دبي العالمية إن الأحجام التي تمت مناولتها في 6 أشهر الأولى من العام انخفضت 5.3% لتبلغ 33.8 مليون حاوية.