تطبيقات جديدة وتعاف اقتصادي.. 99 مليار دولار عائدات قطاع الاتصالات بالصين

سجلت صناعة الاتصالات في الصين نموا بأكثر من 3% خلال النصف الأول من العام الجاري، وفق ما أظهرت بيانات رسمية، في وقت يكتسب فيه التعافي الاقتصادي زخما.

وذكرت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات أن عائدات القطاع بلغت 692.7 مليار يوان (حوالي 99.1 مليار دولار) خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، بزيادة 3.2% على أساس سنوي.

وبلغ إجمالي عائدات اتصالات الهاتف الثابت لشركات الاتصالات الكبرى الثلاث -"تشاينا تيليكوم" (China Telecom)، و"تشاينا موبايل" (China Mobile)، و"تشاينا يونيكوم"- 236.3 مليار يوان خلال الفترة ذاتها من العام، بزيادة 12% على أساس سنوي، وفق ما أوردت وكالة شينخوا الصينية الرسمية.

وأوضحت الوزارة أن عائدات تلك الشركات من أعمال البيانات والإنترنت -والتي تشكل ركيزة رئيسية لزيادة عائدات أعمال القطاع- شهدت نموا مستقرا.

وقال المتحدث باسم الوزارة هوانغ لي بين إن النمو المطرد في عائدات أعمال القطاع يظهر أن التعافي الاقتصادي في الصين وتطوير تطبيقات جديدة وأنماط جديدة للأعمال مجالات تكتسب زخما.