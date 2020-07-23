الأكبر بالإمارات..إن إم سي للرعاية الصحية تسعى لجمع 250 مليون دولار قبل إجراءات الإفلاس

أفادت مصادر بأن شركة إن إم سي هيلث لتشغيل المستشفيات (NMC Health) تتطلع لجمع ما يبلغ 250 مليون دولار من الديون، وبينما تتأهب لإجراءات إشهار الإفلاس في الإمارات، عينت مؤسسة بيريلا واينبرج بارتنرز (PWP) للخدمات الاستشارية لتقديم المشورة بشأن العملية.

وقال مصدران مطلعان إن الشركة -التي تدار من جانب أوصياء على الإدارة من ألفاريز أند مارسال (Alvarez & Marsal)- كلفت أيضا بيريلا ببيع أسبين هيلثكير ومقرها المملكة المتحدة، وهي الشركة التي استحوذت عليها في 2018.

وإن إم سي هيلث هي أكبر مقدم لخدمات الرعاية الصحية من القطاع الخاص في الإمارات، وتشغل أكثر من 200 منشأة بما يشمل مستشفيات وعيادات وصيدليات.

وخضعت إن إم سي هيلث، الشركة القابضة لمجموعة مستشفيات والمدرجة في لندن، للوصاية الإدارية في أبريل/نيسان الماضي بعد أشهر من اضطراب بشأن أوضاعها المالية.

وقالت مصادر لرويترز في وقت سابق إن كيان الشركة في الإمارات يبحث التقدم بطلب لإشهار الإفلاس بموجب صلاحية أسواق أبو ظبي العالمية للحصول على حماية من المحكمة لأي إنفاذ من جانب الدائنين.

وأشارت المصادر اليوم إلى أن القرض البالغ حجمه 250 مليون دولار سيساعد الشركة على الحفاظ على عملياتها ويغطي رسوم المستشارين في الوقت الذي تنفذ فيه الشركة إجراءات إشهار الإفلاس.

وأضاف أحد المصادر أن التمويل مرهون بقبول أسواق أبو ظبي طلب إن إم سي بموجب صلاحياتها.

لماذا بنوك الإمارات مرة أخرى؟

وذكرت المصادر أن التمويل سيأتي على الأغلب من بنوك إماراتية منكشفة بشكل كبير على الشركة، إذ إن دعم عملياتها سيحسن فرص تلك البنوك في استعادة جزء من ديونهم المستحقة السداد.

ويصل إجمالي حصيلة القروض التي منحتها البنوك مجتمعة للشركة المتعثرة إلى نحو 3 مليارات دولار، حصة المصارف الإماراتية منها أكثر من ملياري دولار.

وقال أحد المصادر إن بعض الديون المصرفية القائمة لإن إم سي هيلث عرضت على مشترين للديون المتعثرة عند 10-20 سنتا في الدولار

هذا الأسبوع، بينما تعرض سنداتها المقومة بالدولار الأميركي مستحقة السداد في 2023 نحو 15 سنتا في الدولار بحسب بيانات مؤسسة رفينيتيف (Refinitiv).

وقالت مصادر لرويترز إن بيريلا تقدم أيضا المشورة للشركة فيما يتعلق ببيع أنشطة الخصوبة العالمية، وهي صفقة تقدر قيمتها بما يفوق 500 مليون دولار.