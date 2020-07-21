رفضت أموال ترامب.. جهاز قطر للاستثمار يشتري حصة في "كيور فاك" الألمانية المصنعة للقاحات

قالت شركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية "كيور فاك" اليوم الثلاثاء إن جهاز قطر للاستثمار اشترى حصة بالشركة لم تكشف عنها، في إطار جولة جمع تمويل بمبلغ 126 مليون دولار قبل إدراج محتمل للسهم بالسوق.

والإعلان الصادر اليوم رابع عملية ضخ تمويل في شهرين ويأتي بعد يوم من شراء شركة العقاقير البريطانية "جي إس كيه" حصة 10% مقابل استثمار 171 مليون دولار.

كما استثمرت الحكومة الألمانية 343 مليون دولار في يونيو/حزيران مقابل حصة 23% في الشركة، ليصل إجمالي الاستثمارات خلال جولة التمويل الخاصة لحوالي 640 مليونا حسب "كيور فاك".

وحصلت أيضا الشركة التي يدعمها الملياردير بيل غيتس على قرض بقيمة 75 مليون يورو (85.79 مليون دولار) من بنك الاستثمار الأوروبي في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقالت الشركة إنها جمعت 126 مليون دولار من جهاز قطر للاستثمار ومجموعة من المستثمرين الحاليين والجدد.

ورفض متحدث الكشف عن حجم استثمار جهاز قطر أو تفاصيل عن حجم الحصة، كما امتنع جهاز قطر للاستثمار عن التعليق.

و"كيور فاك" رائدة في استخدام الحمض النووي الريبوزي لتطوير لقاحات وأجسام مضادة أحادية النسيلة للأمراض المعدية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أثار جدلا كبيرا في مارس/آذار الماضي مع إعلان تقدم أبحاث الشركة لإنتاج لقاح لـ"كوفيد-19″.

وعرض ترامب على الشركة آنذاك أموالا ضخمة عليها لضمان تأمين الحصول على اللقاح حصريا للولايات المتحدة، مما أثار غضب الحكومة الألمانية التي ردت بأن الشركة والخبراء الألمان ليسوا للبيع.

وقال وزير الخارجية هايكو ماس حينها إن "الباحثين الألمان يلعبون دورا أساسيا في تطوير أدوية ولقاحات، ولا يمكن أن نسمح لآخرين بالسعي لحيازة حصرية نتائجهم".

وقالت مصادر مطلعة لرويترز إن "كيور فاك" تخطط لإدراج سهمها في البورصة في سبتمبر/أيلول أو أكتوبر/تشرين الأول المقبلين.