السعودية أكبر المتضررين.. توقعات بانكماش حاد لاقتصادات الخليج

أظهر استطلاع رأي فصلي لرويترز اليوم الثلاثاء أن النشاط الاقتصادي في منطقة الخليج سيسجل انكماشا حادا في العام الحالي، قبل أن يتعافى في 2021، وذلك على خلفية تضرر اقتصادات هذه البلدان بالصدمة المزدوجة المتمثلة في جائحة فيروس كورونا وانهيار أسعار النفط.

وتوقع محللون في الاستطلاع الذي أجري في الفترة من 7 إلى 20 يوليو/تموز الحالي انكماشا اقتصاديا شديدا بالمنطقة المنتجة للهيدروكربون، إذ تضررت أسعار النفط على جانبي الإمداد والطلب في آن واحد معا.

السعودية.. حرب أسعار

ومن المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي السعودي بنسبة 5.2% في 2020، ثم يتعافى إلى نمو بنسبة 3.1% في العام المقبل.

وكان استطلاع مماثل قبل 3 أشهر توقع أن تسجل المملكة -أكبر اقتصاد في المنطقة وأكبر دولة مصدرة للنفط في العالم- نموا بنسبة 1% في عام 2020، و2% في 2021.

وأدت حرب أسعار بين السعودية وروسيا في مارس/آذار الماضي لتهاوي أسعار النفط، وتلا ذلك تطبيق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها تخفيضات إنتاج.

وقالت مايا سنوسي الاقتصادية في مؤسسة "أكسفورد إيكونوميكس" (Oxford Economics) إنه "قبل 3 أشهر لم تضع معظم التوقعات في الاعتبار تخفيضات إنتاج النفط أو الأثر الكامل لتداعيات كوفيد-19".

وأضافت أن تقليص عدد الحجاج -وهم مصدر مهم لإيرادات قطاع السياحة- أثر على التوقعات الخاصة بالسعودية.

الإمارات.. تضرر السياحة

ويشير متوسط التوقعات إلى انكماش اقتصاد الإمارات بنسبة 5.1% في 2020، ونموه بـ2.6% في 2021.

وكانت التوقعات قبل 3 أشهر تتحدث عن انكماش محتمل بنسبة 0.4% في العام الجاري.

وتضررت السياحة -وهي مصدر رئيسي للإيرادات في إمارة دبي- كثيرا من إجراءات الإغلاق وقيود السفر.

وقالت "ستاندرد آند بورز" (Standard & Poor's Global) في مذكرة بحثية "نتوقع أن تتعرض إيرادات قطاعي السياحة والضيافة لضغوط بشكل خاص في ظل الانخفاض الحاد المتوقع لأعداد الزائرين".

وتابعت أنها ما زالت تلحظ "ضغوطا واسعة النطاق في القطاعات المختلفة" في دول مجلس التعاون الخليجي.

الكويت.. تضرر ثم نمو

يتوقع أن يسجل اقتصاد الكويت أكبر انكماش بين دول مجلس التعاون الخليج الست بنسبة 6.1% في 2020، قبل أن يسجل نموا بنسبة 2.5% العام المقبل.

وقبل 3 أشهر كانت التوقعات تتحدث عن انكماش بنسبة 2.9% في 2020 ونمو بـ2% العام المقبل.

قطر وعُمان والبحرين

وتوقع المحللون انكماش اقتصادات قطر وسلطنة عمان والبحرين على التوالي 4% و4.7% و4.4%.

وتحسنت توقعات النمو لاقتصادات هذه الدول للعام المقبل مقارنة بتوقعات أخرى جرت قبل 3 أشهر.

وقالت أكسفورد إيكونوميكس في مذكرة بحثية "في حين يتحسن النشاط في معظم المنطقة بعد تخفيف إجراءات العزل فإن وتيرة التعافي في النصف الثاني وما بعده قد تكون مخيبة للآمال، ولا سيما مع استمرار الفيروس".

ستاندرد آند بورز غلوبال توقعت أن يرتفع دين حكومات دول الخليج بحوالي 100 مليار دولار هذا العام (رويترز)

أرقام

الكويت: انكماش بنسبة 6.1% العام الحالي، ونمو بـ2.5% العام المقبل

السعودية: انكماش بنسبة 5.2% العام الحالي، ونمو بـ3.1% العام المقبل

الإمارات: انكماش بنسبة 5.1% العام الحالي، ونمو بـ2.6% العام المقبل

سلطنة عمان: انكماش بنسبة 4.7% وتحسن في العام المقبل

البحرين: انكماش بنسبة 4.4% العام الحالي وتحسن في العام المقبل

قطر: انكماش بنسبة 4% العام الحالي، وتحسن في العام المقبل

ديون دول الخليج

وقالت ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيفات الائتمانية أمس الاثنين إنها تتوقع أن يرتفع دين حكومات دول الخليج بمقدار قياسي يبلغ حوالي 100 مليار دولار هذا العام، في ظل تنامي متطلبات التمويل بسبب أزمة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.

وتقدر الوكالة أن الحكومات المركزية لدول مجلس التعاون ستسجل عجزا مجمعا بنحو 180 مليار دولار، سيجري تمويل 100 مليار منها بالاقتراض، وتوفير نحو 80 مليار دولار عن طريق السحب من أصول حكومية.

وقالت في بيان "استنادا إلى افتراضاتنا الخاصة بالاقتصاد الكلي نتوقع أن تشهد ميزانيات حكومات مجلس التعاون الخليجي تدهورا حتى العام 2023".

ويستند ذلك إلى توقعات بأن يبلغ سعر خام برنت 30 دولارا للبرميل فيما تبقى من العام الجاري، و50 دولارا في 2021، و55 دولارا في 2022.

وتتوقع وكالة التصنيفات أن يبلغ عجز حكومات دول الخليج حوالي 490 مليار دولار بين 2020 و2023، وأن يشكل دين السعودية 55% من ذلك الإجمالي.