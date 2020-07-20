كورونا وتحركات أوبك بلس.. النفط يهبط لمخاوف من انتكاس الطلب على الوقود

تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين، وسط مخاوف من أن يخرج تعافي الطلب على الوقود عن مساره جراء الارتفاع في وتيرة إصابات فيروس كورونا في أنحاء العالم.

ويتزامن ذلك أيضا مع مخاوف من أن يؤدي تقليص مرتقب في اتفاقية خفض الإنتاج بين المنتجين الكبار، إلى مزيد من الإمدادات العالمية في الأسواق.

وبحلول الساعة 06:53 بالتوقيت العالمي، كان خام برنت منخفضا بما يعادل 0.8%، وعند سعر 42.78 دولار للبرميل، بعد أن انخفض قليلا الأسبوع الماضي.

كما نزل الخام الأميركي 0.8% ليصل إلى 40.25 دولارا للبرميل، بعد كسب القليل الأسبوع الماضي.

وأصيب أكثر من 14.5 مليون شخص بفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم، وتوفي أكثر من 604 آلاف بمرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس.

وقال أفتار ساندو مدير السلع الأولية في فيليب فيوتشرز "جائحة فيروس كورونا اللامتناهية قد تجبر الدول على إعادة فرض إجراءات الإغلاق الشامل، مما سيبطئ النمو الاقتصادي ويكبح الطلب على الطاقة".

ورغم تعافي الطلب على الوقود من تراجع بنسبة 30% في أبريل/نيسان الماضي، بعد أن فرضت الدول في أنحاء العالم إغلاقات عامة صارمة، فإن استهلاكه ما زال دون مستويات ما قبل الجائحة.

ويشهد طلب التجزئة الأميركي على البنزين تراجعا من جديد مع تنامي الإصابات.

وانخفضت واردات اليابان من النفط 14.7% في يونيو/حزيران الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حسبما أظهرت الأرقام الرسمية اليوم، لكن التراجع جاء أقل بكثير من هبوط مايو/أيار الماضي البالغ 25% على أساس سنوي.

خفض الإنتاج

والأسبوع الماضي، اتفق تحالف "أوبك بلس" على تقليص خفض الإنتاج في مرحلته الثانية اعتبارا من أغسطس/آب المقبل حتى نهاية 2020، إلى 7.7 ملايين برميل يوميا.

ويبلغ حجم خفض الإنتاج للمرحلة الأولى 9.7 ملايين برميل يوميا، وبدأ مطلع مايو/أيار الماضي، حتى نهاية الشهر الجاري، بينما تبدأ المرحلة الثالثة مطلع 2021 حتى أبريل/نيسان 2022، بتقليص الخفض إلى 5.7 ملايين برميل يوميا.

في الأثناء فشل الاتحاد الأوروبي -السبت- في التوصل إلى اتفاق على حزمة إنقاذ مالية لدول التكتل (27 دولة)، لمواجهة التبعات الاقتصادية السلبية لتفشي جائحة كورونا.

وكان يعني نجاح الاتحاد على حزمة الإنقاذ ضخ سيولة في اقتصادات التكتل، خاصة إسبانيا وفرنسا، مما يزيد الآمل بدفع الطلب على الخام.