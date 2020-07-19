محافظ البنك المركزي يتوقع مزيدا من الانكماش للاقتصاد السعودي

قال محافظ البنك المركزي السعودي أحمد الخليفي السبت إن اقتصاد المملكة تراجع على الأرجح في الربع الثاني بدرجة أكبر من الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري.

وأكد الخليفي -في نهاية اجتماع افتراضي لمسؤولي المالية بمجموعة العشرين- أنه لا يتوقع تحسن الاقتصاد السعودي في الربع الثاني رغم التحسن في يونيو/حزيران.

وأضاف أن التطورات والأرقام للاقتصاد السعودي خلال يونيو/حزيران الماضي إيجابية مع بدء عودة النشاط الاقتصادي.

وانكمش اقتصاد السعودية بنسبة 1% في الربع الأول من العام الحالي متأثرا بأزمة فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط.

من جهة أخرى، أشار الخليفي إلى أن برنامج تأجيل المدفوعات سينتهي منتصف سبتمبر/أيلول القادم، موضحا أنه يتم تقييم الأوضاع حاليا، وأنه سيتم التدخل مستقبلا إذا استدعى الأمر ذلك.

وكشف الخليفي أن "عدد عقود المنشآت التي استفادت من البرنامج منذ إطلاقه منتصف مارس/آذار الماضي حتى الآن بلغ 72 ألف عقد تجاوزت قيمتها 51 مليار ريال".

وذكر الخليفي أن الحزمة الأولى من الدعم التي كان مبرمجا أن تكون قيمتها 50 مليار ريال تجاوزت 70 مليار ريال.