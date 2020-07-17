واشنطن تتعهد بدعم مشروع الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج

تعهدت الولايات المتحدة بدعم مشروع الربط الكهربائي بين العراق ودول مجلس التعاون الخليجي.

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان، إن ممثلين عن الأطراف الثلاثة عقدوا اجتماعا عبر تقنية الاتصال المرئي لمناقشة المسألة.

وأشار البيان المشترك إلى أن المشروع سيوفر الطاقة الكهربائية للمواطنين، ويدعم التنمية الاقتصادية في العراق، خصوصا في المحافظات الجنوبية.

وأضاف أن جميع الأطراف دعت إلى الإسراع بتنفيذ تعهدات المجتمع الدولي في مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق في عام 2018.

وأكد البيان أن العراق والولايات المتحدة ودول الخليج تسعى لتعزيز العلاقات الاقتصادية، لتصبح أساسا للسلام والتنمية والازدهار في المنطقة.

وكانت وزارة الكهرباء العراقية أبرمت اتفاقية مع هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي، على هامش مؤتمر للطاقة في بغداد سبتمبر/أيلول الماضي.

وتهدف الاتفاقية إلى مد خطين للكهرباء بطول 300 كيلومتر لاستيراد الطاقة من دول الخليج.

فساد

وقال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الأربعاء الماضي، إن الحكومات المتعاقبة أنفقت ما يناهز 62 مليار دولار على قطاع الكهرباء منذ عام 2013، لكن دون توفير الخدمات بشكل كافٍ بسبب سوء التخطيط والفساد.

ووقّعت الحكومة العراقية العام الماضي عقدا بنحو 16 مليار دولار مع شركة "سيمنز" (Siemens) الألمانية لتطوير القطاع.

ويبلغ إنتاج العراق من الكهرباء 13.5 ألف ميغاوات، لكنه يحتاج إلى 24 ألف ميغاوات، وهو ما يتسبب في انقطاع التيار لساعات طويلة.

وسمح تجديد الإعفاء الأميركي للعراق من العقوبات على طهران بمواصلة استيراد نحو 1400 ميغاوات من الكهرباء، و28 مليون متر مكعب من الغاز، من إيران.