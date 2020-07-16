حذر منها في ظل أزمة كورونا.. صندوق النقد: لم نوص بزيادة ضريبة القيمة المضافة السعودية

قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي جهاد أزعور، إن الصندوق لم يصدر توصية بقرار السعودية زيادة ضريبة القيمة المضافة ٣ أمثالها هذا الشهر، محذرا من زيادة ضرائب الاستهلاك في الشرق الأوسط وسط تباطؤ اقتصادي من جراء فيروس كورونا.

ورفعت السعودية ضريبة القيمة المضافة ٣ أمثالها لتصبح 15%، إذ تسعى لتدعيم مالية الدولة المتضررة بشدة من جراء انخفاض في أسعار النفط، في حين يقول الاقتصاديون إن الخطوة قد تؤدي إلى طفرة في التضخم وتكبح التعافي الاقتصادي.

وكان صندوق النقد أوصى العام الماضي بأن ترفع السعودية ضريبة القيمة المضافة لمثليها، وهو ما لم تأخذ به المملكة في حينه، لكن أزعور أبلغ منتدى افتراضيا اليوم الخميس أن الصندوق لا يوصي بمثل تلك الزيادات في المنطقة حاليا، وسط حالة من الركود.

وقال "ليس من الحكمة في هذه المرحلة زيادة الضرائب على الاستهلاك، وخاصة في الدول ذات مستوى الدخل المنخفض، لأن هذا سيخلق مزيدا من التردي ومزيدا من الضغط".

وتابع "مبدأنا العام هنا للدول المصدرة للنفط ولغيرها ممن يملكون القدرة والاحتياطيات، أن يعثروا على التوازن الملائم بين تقديم الدعم لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد وضبط وضع المالية العامة".

وأضاف "لم نوص في حالة السعودية على سبيل المثال بزيادة ضريبة القيمة المضافة ٣ أمثالها في هذه المرحلة، وإن كنت أعتقد عموما أنه هدف من المهم تحقيقه".

وكانت الرياض أعلنت زيادة ضريبة القيمة المضافة وتعليق بدل غلاء المعيشة في مايو/أيار الماضي، مما أحدث صدمة في أوساط المواطنين والشركات الذين كانوا يتوقعون مزيدا من الدعم الحكومي.

ويتوقع صندوق النقد أن ينكمش اقتصاد المملكة -أكبر مصدر للنفط في العالم- بـ6.8% هذا العام، مع تأثر أنشطة الشركات بأزمة فيروس كورونا وتقلص إيرادات الدولة من جراء تدني أسعار النفط.

وقال أزعور" بدلا من الاتجاه إلى الإجراء السهل المتمثل في زيادة ضريبة ما على الاستهلاك مثلا أو الإبقاء على منظومة إنفاق منعدمة الكفاءة، أعتقد أن الفرصة سانحة لتحقيق مزيد من العدالة… وزيادة الشفافية في طريقة إنفاق المال العام".