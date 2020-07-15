اجتماع مرتقب لأوبك بلس يدفع أسعار النفط إلى الصعود

صعدت أسعار النفط الخام في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء ترقبا لمخرجات اجتماع تعقده اليوم اللجنة الوزارية لمراقبة خفض الإنتاج في تحالف "أوبك بلس".

وتلتقي اللجنة خلال وقت لاحق الأربعاء عبر دائرة تلفزيونية، تمهيدا لرفع توصيات إلى الدول الأعضاء بشأن اتفاق خفض الإنتاج، والتزام الدول المنتجة بالحصص المقررة لها.

وتنتهي في يوليو/تموز الجاري المرحلة الأولى من اتفاق لخفض الإنتاج بدأ تنفيذه مطلع مايو/أيار الماضي، بخفض إجمالي مقداره 9.7 ملايين برميل يوميا.

وتبدأ المرحلة الثانية مطلع أغسطس/آب المقبل بتقليص حجم الخفض إلى 8 ملايين برميل يوميا ويستمر حتى نهاية 2020، ومرحلة ثالثة بخفض إجمالي مقداره 6 ملايين برميل مطلع 2021 حتى أبريل/نيسان من العام نفسه.

وبحلول الساعة 08:35 بتوقيت غرينتش صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 1.49% أو 52 سنتا إلى 43.55 دولارا للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط تسليم أغسطس/آب بنسبة 1.69% أو 69 سنتا إلى 40.98 دولارا للبرميل.

وتلقت الأسعار دعما من بيان أميركي أولي أظهر تراجعا بمقدار 8.3 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي بتاريخ 10 يوليو/تموز الجاري إلى 531 مليون برميل.