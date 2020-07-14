لمواجهة أزمة كورونا.. 83 من أغنياء العالم يطالبون بفرض مزيد من الضرائب عليهم

طالب بعض أغنياء العالم حكوماتهم بفرض مزيد من الضرائب عليهم وبشكل مستدام بهدف المساعدة على مواجهة الأزمة الصحية الراهنة.

وقالت صحيفة لونوفيل أبسرفاتور الفرنسية إن مجموعة تتألف من 83 مليونيرا أطلقوا نداء في رسالة مفتوحة نشرت أمس الاثنين، بهدف المساهمة في التعافي من الأزمة التي سببتها جائحة كورونا.

وجاء في الرسالة "نحن -أصحاب الملايين الموقعين أدناه- نطالب حكوماتنا برفع الضرائب على الأشخاص مثلنا بشكل فوري وملموس ودائم".

وذكرت الصحيفة أن الموقّعين على الرسالة -الذين كان أغلبهم من الأميركيين- شددوا على الدور الذي يتعين عليهم القيام به خلال الأزمة الصحية بفضل الأموال التي يمكنهم تقديمها قائلين "لدينا مال، الكثير من المال الذي نحتاجه بشدة في الوقت الراهن، وسنظل بحاجة إليه في الأعوام المقبلة".

ومن بين أصحاب الملايين الذين ذكرت أسماؤهم في نهاية الرسالة المؤسس المشارك لعملاق الآيس كريم الأميركي "بين آند جيري" (Ben & Jerry’s) جيري غرينفيلد، والمغنية الأميركية جوليا ستون، والمخرج البريطاني ريتشارد كورتيس.

وتدعو هذه الرسالة -التي نشرت قبل اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين والقمة الأوروبية الاستثنائية التي تهدف إلى وضع خطة لإنعاش الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع-الحكومات إلى اتخاذ قرارات دائمة لتوفير استجابة دائمة للأزمة.

وقال أصحاب الملايين في الرسالة إن "المشاكل التي سببها مرض كوفيد-19 لا يمكن حلها من خلال الأعمال الخيرية".

المجموعة تعبر عن أسفها من نقص معدات الوقاية المتوفرة للمستشفيات والعاملين في مجال الرعاية الصحية (غيتي إيميجز)

مليونيرات من أجل الإنسانية

ونقلت الصحيفة ما كتبته المجموعة التي تطلق على نفسها اسم "مليونيرات من أجل الإنسانية" في موقع على الإنترنت يحمل الاسم ذاته "نحن لسنا الأشخاص الذين يرعون المرضى في وحدات العناية المركزة، لا نقود سيارات الإسعاف التي تنقل المرضى إلى المستشفى، كما لسنا من يملؤون رفوف متاجر البقالة أو يقدمون الطعام إلى البيوت".

وعبرت المجموعة عن أسفها من تأثيرات الأزمة الصحية، وعدد الأطفال المحرومين من الدراسة، ونقص معدات الوقاية المتوفرة للمستشفيات والعاملين في مجال الرعاية الصحية.

وذكّرت بتدني مداخيل الأشخاص الذي يتصدرون خط المواجهة في مكافحة الأزمة "والمجازفات التي يقوم بها هؤلاء الشجعان على أساس طوعي ويوميا من أجل رعاية الآخرين".

إعادة التوازن

وقد أدى وباء كورونا إلى ركود تاريخي في العالم، مما دفع الحكومات إلى إنفاق المليارات لمساعدة الأسر والشركات التي تضررت بشدة من الشلل الاقتصادي الناجم عن الحجر، ومنذ سنوات كان المليارديرات -مثل وارن بافت وبيل غيتس- يطالبون بفرض المزيد من الضرائب عليهم.

وقبل عام، نشرت مجموعة صغيرة من المليارديرات الأميركيين تضم رجل الأعمال جورج سوروس، والمؤسس المشارك لفيسبوك (facebook) كريس هيوز، وورثة إمبراطوريات "حياة" "وديزني" وغيرهم رسالة لدعم فكرة فرض ضريبة على الثروة.