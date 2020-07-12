وول ستريت: تحالف أوبك بلس يخطط لتخفيف تخفيضات إنتاج النفط

يستعد تحالف أوبك بلس بقيادة السعودية لتخفيف تخفيضات إنتاج النفط لدى اجتماع أعضائه يوم الأربعاء المقبل عبر تقنية الاتصال المرئي.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية أن هذه الخطوة تأتي وسط مؤشرات على تعافي الطلب العالمي بعد عمليات الإغلاق لمواجهة جائحة كورونا.

وأضافت الصحيفة أن مندوبين من دول التحالف أشاروا إلى أن السعودية وأغلبية الدول الأعضاء تؤيد تخفيف تخفيضات بدءا من أغسطس/آب المقبل.

وقالت إنه بموجب اقتراح سعودي فإن تحالف أوبك بلس سيخفف القيود الحالية بمقدار مليوني برميل يوميا ليصبح إجمالي التخفيضات 7.7 ملايين برميل يوميا.

ومن المقرر عقد اجتماع اللجنة الفنية بـ"أوبك بلس" في 14 يوليو/تموز الحالي، ولجنة المراقبة الوزارية المشتركة للمنظمة نفسها في 15 يوليو/تموز الحالي.

وخلال هذا الشهر، قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن من المتوقع أن تبدأ مجموعة "أوبك بلس" تخفيف تخفيضات إنتاج الخام اعتبارا من أغسطس/آب بحسب ما اتُفق عليه في السابق.

وأضاف أن سوق النفط العالمي قد يحقق توازنا بين العرض والطلب في يوليو/تموز الحالي، بل وربما يواجه نقصا في الخام، وأنه لم يتم اتخاذ قرارات بشأن أي تعديلات محتملة على الاتفاق بين منظمة البلدان المصدرة (أوبك) والمنتجين الآخرين.

وكانت مجموعة "أوبك بلس" قد اتفقت على خفض إنتاج النفط اعتبارا من مايو/أيار الماضي بواقع 9.7 ملايين برميل يوميا، وهو حجم قياسي، وذلك بعدما بددت جائحة فيروس كورونا ثلث الطلب العالمي على النفط.

ومن المقرر الآن أن يستمر العمل بالتخفيضات القياسية حتى نهاية يوليو/تموز الحالي، قبل أن يتقلص حجمها إلى 7.7 ملايين برميل يوميا حتى ديسمبر/كانون الأول المقبل.