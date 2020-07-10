وزير الخارجية التركي: قريبون جدا من اتفاق للتجارة الحرة مع بريطانيا

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن بلاده "قريبة جدا من توقيع اتفاق للتجارة الحرة مع المملكة المتحدة".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، خلال زيارة عمل للمملكة التقى فيها رئيس الوزراء، بوريس جونسون.

وأوضح الوزير التركي أن اتفاق التجارة سيغطي السلع المصنعة والزراعة والخدمات.

وقال إنه "من حيث المبدأ لا يشوب الاتفاق أي خلافات، لكن هناك حاجة لوضع اللمسات الأخيرة على بعض المسائل الفنية"، وتابع "الأمور تجري بشكل جيد جدا ونحن قريبون للغاية من صياغة الاتفاق بشكله النهائي".

ولفت جاويش أوغلو للصحيفة، "لو نظرتم إلى حجم التجارة الثنائية بين أنقرة ولندن، فإن 95% منها تتركز على المنتجات الصناعية، واتفقنا على ذلك، و5% ترتكز على الخدمات والزراعة".

وتعد المملكة المتحدة ثاني أكبر شريك تجاري مع تركيا بعد ألمانيا، إذ إن التوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة مع بريطانيا يعد أمرا بالغ الأهمية للشركات التركية، خصوصا مصنعي السيارات ومصانع المنسوجات ومنتجي الأجهزة المنزلية، وفق الصحيفة البريطانية.

ووصف وزير الخارجية التركي المملكة المتحدة بأنها "حليف إستراتيجي"، قائلا: "اتفقنا مسبقا مع المملكة المتحدة على زيادة تجارتنا الثنائية في الفترة ما بعد بريكست، ووضعنا هدفا لرفع التجارة الثنائية إلى 20 مليار دولار".

يشار أن حجم التجارة بين تركيا وبريطانيا بلغ العام الماضي 18 مليارا و800 مليون دولار، منها 7 مليارات و900 مليون دولار صادرات بريطانية لأنقرة، و10 مليارات و900 مليون دولار صادرات تركية إلى لندن، بحسب مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني.

ولفت وزير الخارجية التركي في تقرير بثته "الأناضول" إلى أن أنقرة تأمل في التفاوض على اتفاق منفصل بشأن الهجرة مع بريطانيا، من شأنه منح الأتراك مكانة خاصة عندما تطبق المملكة المتحدة قواعد جديدة للهجرة في عهد بريكست.

وتشير تقديرات إلى وجود نحو 350 ألفا إلى 400 ألف تركي في المملكة المتحدة، معظمهم استفاد من اتفاق أنقرة الذي وقعته مع السوق الأوروبية المشتركة عام 1963، والذي سمح للأتراك بالعمل وتأسيس شركات في بريطانيا.

بدوره، قال مسؤول كبير في وزارة التجارة الدولية ببريطانيا، تعليقا على تصريحات جاويش أوغلو، إن المحادثات بين البلدين "تتقدم بشكل جيد".

وأضاف أن وزيرة التجارة الدولية، ليز تراس، ووزير التجارة رانيل جياواردينا، سيجتمعان مع نظرائهما من الجانب التركي لإجراء محادثات، الأسبوع المقبل.

وفي هذا السياق، قال جاويش أوغلو للصحيفة البريطانية "نتفاوض على اتفاقيتين منفصلتين، إحداهما للتجارة الحرة، والأخرى مماثلة لاتفاق أنقرة" مع السوق الأوروبية.

وأجرى وزير الخارجية التركي زيارة عمل إلى العاصمة البريطانية لندن، الأربعاء الماضي، التقى خلالها رئيس الوزراء، بوريس جونسون، ونظيره دومينيك راب، ورئيس مجموعة تركيا في البرلمان البريطاني جيفري دونالدسون.