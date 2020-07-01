بضغط من كورونا.. اقتصاد دبي ينكمش 3.5%

قالت إمارة دبي الثلاثاء إن اقتصادها انكمش بنسبة 3.5% على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري، تحت ضغط جائحة كورونا.

وأوضح مكتب الإعلام التابع لحكومة الإمارة -في بيان- أن هذا الانكماش نتج في الأساس من تضرر الأعمال والسياحة في الشرق الأوسط بسبب تفشي كورونا، في حين حافظ قطاعا العقارات والمال على قوة الدفع رغم الجائحة.

ونقل مكتب الإعلام عن المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء عامر المهيري قوله إن اقتصاد دبي شهد مستويات نمو متينة في 2019، وكان متوقعا أن يشهد تراجعا في الربع الأول من 2020 بسبب كورونا.

وبلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدبي 407.42 مليارات درهم (111 مليار دولار) في 2019، بنسبة نمو 2.2% عن العام السابق له، وفقا للبيان.

وجاء الانكماش في الربع الأول من العام الحالي بسبب تقلص أنشطة التجارة والنقل والتخزين. وتحتل التجارة الحصة الأكبر في الناتج المحلي لدبي بنسبة 7.5% على أساس سنوي.

ولفت البيان إلى تقلص خدمات الفنادق والمطاعم بنسبة 14.8% في الربع الأول على أساس سنوي. ويسهم هذا القطاع بنحو 5% من اقتصاد الإمارة.

وتلقى قطاع السياحة -شديد الأهمية للإمارة- ضربة كبيرة بفعل القيود المشددة التي اتخذتها دبي على دخول الأجانب، في حين أعلنت حكومة الإمارة في وقت سابق أنها ستستأنف استقبال السياح اعتبارا من 7 يوليو/تموز الجاري.