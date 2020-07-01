"الورقة الخضراء" تعزز قوتها في ظل كورونا.. ارتفاع حصة الدولار الأميركي بالاحتياطيات العالمية

أظهرت بيانات من صندوق النقد الدولي نشرت الثلاثاء أن حصة الدولار الأميركي في الاحتياطيات العالمية ارتفعت إلى 61.9% بالربع الأول من العام الحالي، مع قيام بنوك مركزية حول العالم بجمع "العملة الخضراء" في أعقاب جائحة فيروس كورونا.

وما زالت حصة الدولار الأكبر بين كل العملات، في وقت كانت حصة العملة الأميركية تعادل 60.8% في الربع الرابع من 2019 .

وأظهرت البيانات أيضا أن الاحتياطيات العالمية تراجعت إلى نحو 11.7 تريليون دولار مقابل نحو 11.8 تريليونا في الربع الأخير من العام الماضي.

وبلغ إجمالي حيازات الدولار الأميركي في الاحتياطيات العالمية ما يقرب من 6.8 تريليونات دولار الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، مقابل 6.44 تريليونات في الربع الذي سبقه.

وأشارت البيانات إلى أن حصة اليورو في الاحتياطيات العالمية بلغت 20% بالربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع 20.5% الأشهر الثلاثة السابقة.

ولم يطرأ تغير يُذكر أيضا على حصة العملة الوطنية الصينية (اليوان) إذ بلغت 1.9% من إجمالي الاحتياطيات العالمية، في حين استقرت حصة الين (العملة اليابانية) عند 5.6% في الربع الأول بلا تغير إلى حد كبير.